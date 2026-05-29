تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هوندا سيتي 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تقدم شركة هوندا اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، ويأتي طراز سيتي ضمن أبرز السيارات السيدان التي استطاعت الحفاظ على حضورها بداية من انطلاقتها الأولى وصولًا إلى موديلات 2026، حيث اشتهرت طوال السنوات الماضية بالناحية العملية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

أداء هوندا سيتي 2026

تعتمد هوندا سيتي 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 119 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، كما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم هوندا سيتي 2026

حصلت هوندا سيتي 2026 على تصميم خارجي يحمل طابعًا حديثًا، حيث زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وبمرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، إلى جانب خيارات مختلفة للجنوط تتنوع بين الفولاذ بمقاس 15 بوصة أو جنوط ألمنيوم رياضية بمقاس 16 بوصة.

تجهيزات هوندا سيتي 2026

زودت السيارة هوندا سيتي 2026 بشاشة وسطية قياس 8 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح سهولة الربط مع الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة أثناء القيادة، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات توفر معلومات القيادة بصورة واضحة.

كما زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في الأنظمة المختلفة، وتتوفر أيضًا منظومة صوتية مكونة من 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، وبعض التجهيزات العملية مثل الشاحن اللاسلكي للهواتف، مع مقاعد مكسوة بالقماش مدعومة بلمسات جلدية.

وتضم هوندا سيتي 2026 مجموعة من أنظمة السلامة حيث زودت السيارة بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، كما تتوفر السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، وحساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

أسعار هوندا سيتي 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هوندا سيتي 2026 في السوق السعودي من 75,785 ريال لفئة DX، بينما تأتي فئة LX Sport بسعر يبدأ من 80,385 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Sport فيصل سعرها إلى 91,885 ريال سعودي.

