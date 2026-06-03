غدا.. 14300 طالب ببورسعيد يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في 66 لجنة

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد سيؤدون غدًا الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026.

يأتى ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

14300 طالبًا ببورسعيد يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا من خلال 66 لجنة

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ 14300 طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان غدًا في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

وذكر بدوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لإجراء الامتحانات بتجهيز 66 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل نقل لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.



ووجه مدير تعليم بورسعيد الشكر والتقدير إلى أجهزة المحافظة المعنية، والأجهزة الأمنية، والقائمين على العملية الامتحانية بتعليم بورسعيد، على ما يبذلونه من جهود مخلصة والتعاون المستمر بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومنضبطة، لتغليب مصلحة الطلاب وضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت"، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.