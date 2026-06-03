قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تقدم غطاء سحابي على البلاد وسط أجواء شديدة الحرارة
أبو الغيط: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير بالمنطقة
الاتحاد الأوروبي يقترح القيام بمهمة بحرية لتطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
عدوان وحشي وانتهاك صارخ.. السعودية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين
وزير الدفاع الكويتي يتفقد المصابين جراء استهداف منشآت مدنية وحيوية فجر اليوم
انخفاضات تضرب السلع الأساسية اليوم.. تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيوت
الصحة تكشف عدد الحالات التي تتلقى الرعاية بالمستشفيات السعودية
قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان
الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب (T4)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. 14300 طالب ببورسعيد يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في 66 لجنة

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

 أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد سيؤدون غدًا الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026.

يأتى ذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

14300 طالبًا ببورسعيد يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا من خلال 66 لجنة

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ 14300 طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان غدًا في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

وذكر بدوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لإجراء الامتحانات بتجهيز 66 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل نقل لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.
 
ووجه مدير تعليم بورسعيد الشكر والتقدير إلى أجهزة المحافظة المعنية، والأجهزة الأمنية، والقائمين على العملية الامتحانية بتعليم بورسعيد، على ما يبذلونه من جهود مخلصة والتعاون المستمر بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومنضبطة، لتغليب مصلحة الطلاب وضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت"، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

نص خطاب نادي الاسماعيلي المرسل لأندية الدوري الممتاز لإلغاء الهبوط

الزمالك

الزمالك يعقد اجتماعا مع وزارة الأوقاف لحسم موقف قطعة أرض بالمقر الرئيسي

فرج عامر

فرج عامر يفجر مفاجأة: 3 شروط من الركراكي لتدريب الأهلى

بالصور

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد