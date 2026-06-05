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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هدد والدته وشقيقته وتعدى عليهما بالسب.. المتهم يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع صوتي وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلاله أحد الأشخاص بتهديد والدته وشقيقته والتعدي عليهما بالسب بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه ووالدته، قامت على إثرها كل من شقيقته ونجلتها مقيمتين بدائرة القسم، بمعاتبته لسوء معاملة والدته، تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليهم بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

الأجهزة الأمنية الداخلية مقطع صوتي مواقع التواصل الاجتماعي السب

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