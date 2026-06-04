مصر وفرنسا تؤكدان مواصلة التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، يوم الخميس ٤ يونيو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إلى جانب التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

وأشاد الوزيران بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. كما أشادا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، ورحبا بالزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى مصر، والتي شهدت افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، بما يعكس عمق وتنوع الشراكة المصرية الفرنسية.

كما تناول الوزيران التطورات الإقليمية، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره الفرنسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، ومنوهاً بدعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.