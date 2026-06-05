قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمان توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل عقب انفجار قرب مرافق الإرساء
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو لـ4.7 مليون مستفيد
ناقد فني: الخلط بين الفيلم السينمائي والتاريخي وراء الجدل المثار حول «أسد»
أمر بسيط يجلب لقلبك الطمأنينة والسكينة.. اغتنمه
مستشار المرشد الإيراني: مسودة التفاهم مع واشنطن غامضة وترامب يسعى لفرض شروطه
بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسي في الشرق الأوسط ويؤكد التنسيق معه بشأن الملف الإيراني
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2026 في ملاعب العالم
بين طاقة الشمس والأمن المائي.. جنوب سيناء تقود نموذجاً عالمياً للواحات الذكية والتنمية المستدامة
في أول التعاملات.. هل تحرك الذهب في الصاغة اليوم
أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة.. رددها لعلها ساعة إجابة
لجنة بمجلس النواب الأمريكي ترفض مقترحا لتقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل
اشتباكات مسلحة في الصومال قبيل مظاهرة للمعارضة وسط تبادل للاتهامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة.. والمسودة الحالية مطروحة للنقاش.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقترحات من التموين بشأن إعادة توجيه الدعم واستبعاد فئات من بطاقات التموين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقترحات من التموين بشأن إعادة توجيه الدعم واستبعاد فئات من البطاقات التموينية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أنه تم التوجه نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.

مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة.. والمسودة الحالية مطروحة للنقاش
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة منفتحة بالكامل على أي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ الحدودية، مع تعزيز فرق الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للتعامل مع أي حالات اشتباه بفيروس الإيبولا.

صيف استثنائي وتقلبات مفاجئة.. موجات الحر والأمطار تكشف تأثيرات التغيرات المناخية في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الإرتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن إرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل، بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.

الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة من التيسيرات الجديدة ضمن خطة استكمال الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته.

شرّفيني في البيت .. ياسمين عز تفتح النار على مسؤول بالتعليم بعد طلب مثير لوالدة طالبة
علّقت الإعلامية ياسمين عز على الفيديو المتداول لأحد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الواقعة تطرح العديد من التساؤلات حول سلوك بعض المسؤولين في مواقعهم الوظيفية.

الأغذية العالمي: نواجه تحديات القطاع الزراعي في مصر وتمكنا من الوصول إلى نحو 750 ألف مزارع
قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر،  إن هناك تعاون وثيق بين البرنامج ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية لحماية صغار المزارعين من تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن
كشف المستشار عابدين مسعد، محامي السيدة فاطمة صاحبة الفيديو المتداول المنسوب إلى أحد مسؤولي الإدارات التعليمية، تفاصيل الواقعة مؤكداً أن موكلته كانت تسعى فقط إلى نقل ابنتها من مدرسة في بنها إلى الإسكندرية، حيث تقيم بعد انفصالها عن زوجها.

سمير فرج : أمريكا لا تريد الحرب وإيران ترفضها .. وهدف واشنطن تحوّل من النووي إلى هرمز
أكد اللواء سمير فرج، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، أن المشهد الإقليمي بات شديد التعقيد والتشابك، موضحًا أن التطورات المتلاحقة في المنطقة تجعل قراءة المسار الحالي أكثر صعوبة رغم الخبرات السياسية والعسكرية المتراكمة.

مستشفيات تحت النار.. انهيار المنظومة الصحية في غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية
في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية بوتيرة متسارعة، مع خروج عدد متزايد من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة نتيجة الأضرار المباشرة أو صعوبة الوصول إليها. وتواجه المؤسسات الصحية تحديات غير مسبوقة تتمثل في نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتضرر البنية التحتية، وتزايد أعداد الضحايا والمصابين جراء الغارات المتواصلة.



 

مصطفى بكري رئيس الوزراء الأغذية العالمي قانون الأسرة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

محامي صاحبة فيديو القليوبية

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن

تطبيق مطار القاهرة

بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد