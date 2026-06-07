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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو شعرك خفيف.. 5 أسباب هامة تؤدي لتساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
نهى هجرس

تعاني العديد من السيدات بسبب تساقط الشعر، ويمكن أن يحدث تساقط الشعر نتيجة للعديد من الأسباب .

 ما الذي يسبب ترقق الشعر أو تساقطه؟

لا يحدث ترقق الشعر فجأة، قبل محاولة حل المشكلة، عليكِ معرفة أسبابها. إليكِ أكثر الأسباب شيوعاً.

الوراثة: إذا كان والداك يعانيان من شعر خفيف أو ناعم، فمن المحتمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لك أيضاً، هذا هو السبب الأكثر شيوعاً، ولا يمكن علاجه بشكل كامل، ولكن يمكن السيطرة عليه.

سوء التغذية: يؤدي انخفاض مستويات الحديد أو البروتين أو البيوتين أو الزنك إلى إضعاف خصلات الشعر بشكل مباشر، ما تأكله يؤثر على شعرك أكثر مما تتصور.

التغيرات الهرمونية: الحمل، والتعافي بعد الولادة، ومشاكل الغدة الدرقية، وانقطاع الطمث كلها عوامل تعطل دورة نمو الشعر، مما يؤدي إلى ترقق ملحوظ بمرور الوقت.

التلف الناتج عن الحرارة الزائدة والمواد الكيميائية: يؤدي استخدام الحرارة بشكل متكرر والمعالجات الكيميائية إلى تكسير ساق الشعرة، مما يجعل الخصلات أرق وأضعف وأكثر عرضة للتقصف.

مشاكل فروة الرأس: تراكم المنتجات، والجفاف، والقشرة، أو التهيج يمكن أن يؤثر على صحة فروة الرأس ويجعل الشعر يبدو أضعف أو أقل كثافة.

الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد إلى  تساقط الشعر الكربي ، وهي حالة تدخل فيها بصيلات الشعر في مرحلة التساقط قبل الأوان، مما يتسبب في ترقق مفاجئ وملحوظ.

المصدر verywellhealth 

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