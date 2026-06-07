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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"The Washington Post" تكشف كواليس دفع استثمارات الذكاء الاصطناعي لمعدلات التضخم العالمي صعوداً

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت صحيفة "ذا واشنطن بوست" (The Washington Post) الأمريكية في تقرير اقتصادي واستخباراتي موسع عن دور الطفرة التكنولوجية الراهنة في إعادة تشكيل المشهد المالي الدولي.

وأكد التحليل المالي المنشور لعام 2026، أن تدفق الاستثمارات الضخمة والإنفاق الملياري المتسارع من قبل حيتان التكنولوجيا نحو بنيات الذكاء الاصطناعي بات يمثل المحرك الأساسي وراء دفع معدلات التضخم العالمي صعوداً بشكل غير متوقع ومقلق لصناع السياسات النقدية.

ضخ استثماري مرعب يلتهم موارد ومعدات الطاقة العالمية

تستهدف شركات التقنية الكبرى مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأبل، وميتا، الهيمنة المطلقة على سوق الحوسبة من خلال بناء مراكز بيانات (Data Centers) فائقة الضخامة.

وتتسبب هذه الحرب الاستثمارية لعام 2026 في خلق طلب غير مسبوق على الرقائق الإلكترونية والشبكات ومصادر الطاقة الكيميائية والكهربائية الممتدة، مما أدى كيميائياً وفنياً إلى رفع تكلفة الإنتاج المصنعي للمكونات الإلكترونية الأساسية عالمياً بنسبة موثوقية سعرية بلغت 100%.

أزمة إجهاد شبكات الكهرباء ومنافسة القطاعات الحيوية

تمنح المعالجات العصبية الحديثة لتوليد البيانات خوارزميات فائقة القدرة، لكنها تستهلك كميات مرعبة من الطاقة تتجاوز استهلاك مدن كاملة.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن تسابق الشركات التقنية لشراء وتأمين عقود الطاقة النظيفة والتقليدية أحدث ضغطاً هائلاً على الشبكات المحلية، مما تسبب في رفع فواتير الكهرباء والمرافق الخدمية للمستهلكين والشركات في قطاعات حيوية أخرى كالتصنيع والزراعة، وهو ما يغذي التضخم بشكل غير مباشر ولحظي.

تغيرات في سلاسل التوريد وضغوط ملموسة بالأسواق المصرية

تفتح هذه القفزة في الأسعار التكنولوجية العالمية آفاقاً وتحديات اقتصادية وتسويقية واسعة النطاق تترقبها الأسواق المصرية والعربية.

ويرى خبراء الاتصالات والاقتصاد محلياً لعام 2026 أن استمرار التضخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى استمرار الارتفاع المالي لأسعار الخوادم، وحواسب الشركات، ومعدات الشبكات داخل السوق المحلية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على ميزانيات التحول الرقمي للمؤسسات والبنوك.

يبرهن رصد صحيفة واشنطن بوست على أن حمى السباق نحو تكنولوجيا المستقبل لعام 2026 باتت تحمل ضريبة اقتصادية باهظة تدفع ثمنها الأسواق العالمية والمستهلك الفرد.

ومع استمرار الشركات في ضخ سيولتها النقدية لتأمين الريادة الرقمية، يبقى التحدي الحقيقي أمام البنوك المركزية هو كيفية كبح جماح هذا التضخم التكنولوجي المستجد دون خنق عجلة الابتكار الهيكلي الموجهة لخدمة البشرية.

الذكاء الاصطناعي جوجل أبل ميتا

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