وزيرة المستوطنات: لدينا قيود في الهجوم على بيروت وليس جنوب لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزيرة المستوطنات بحكومة الاحتلال أوريت ستروك، كشفت عن وجود قيود في الهجوم على بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان.

وزيرة المستوطنات أوريت ستروك

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: أرسينا الآن وضعا بعدم التطبيع مع إطلاق النار علينا.

وتابعت وزيرة الاستيطان: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه يوجد إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها.

وترافق مع ذلك قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة صريفا في قضاء صور جنوبي لبنان.

وقام الاحتلال بغارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبي لبنان.