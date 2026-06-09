الاحتلال يشن غارات على منطقة المساكن الشعبية جنوب لبنان

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبي لبنان، في استمرار للعدوان رغم وقف إطلاق النار.

وقال مسئول إسرائيلي أنه إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأضاف أن إيران أطلقت 20 صاروخا في 10 دفعات بعد 50 يوما من إعادة التأهيل وهذا عدد قليل.

فيما قال ترامب أنه لن تحصل إيران على سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، نترقب التوصل إلى اتفاق قوي في وقت قريب، مؤكداً أن الاقتصاد الإيراني يعاني وأن طهران بحاجة إلى التوصل لاتفاق.

وتابع ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون أقوى وأكثر فاعلية من القصف، مشدداً على أنه "على عكس بايدن، لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".