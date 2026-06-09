ترامب : نحن في "المراحل الأخيرة" من التوصل إلى اتفاق سلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن المفاوضين في "المراحل النهائية" من محادثات التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بعد أن أوقفت إيران وإسرائيل الأعمال العدائية التي هددت بإشعال الحرب المستمرة منذ أشهر.

صرّح ترامب مرات عدة بأن اتفاق سلام مع طهران بات وشيكًا، إلا أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، وتبادل الجانبان إطلاق النار رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 8 أبريل.



وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين لدى عودته من مباراة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: "كانت إيران وإسرائيل تتبادلان التصريحات، والآن اتفقا من خلالي على التوقف، ونحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا جيدًا للغاية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الأمر سيستغرق أيامًا أم أسابيع، قال إنه سيستغرق "يومين أو ثلاثة أيام".

وقد أكدت طهران مرارًا على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لبنان - حيث تواصل إسرائيل حربها مع حزب الله المدعوم من إيران - وأطلقت صواريخ على إسرائيل يوم الأحد.

وقد أثار ذلك ردًا إسرائيليًا، رغم الضغوط الأمريكية لضبط النفس.

أطلقت إيران وابلاً آخر من النيران قبل أن تعلن وقف عملياتها العسكرية، وبعد ساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "النيران على تلك الجبهة تحت السيطرة".

وكانت طهران قد صرحت يوم الاثنين بأنها ستعاود الهجوم إذا استمرت إسرائيل في ضرباتها في لبنان، بينما حذر نتنياهو بدوره من أنه إذا "ارتكبت إيران خطأ استئناف الهجمات ضدنا، فسوف نرد بكل قوة".

وفي وقت سابق، أصر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن الحملة في لبنان ستستمر بغض النظر عن أي شيء، وقال إن إسرائيل ستضرب الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله رداً على كل هجوم يشنه الحزب على شمال إسرائيل.

وكان ترامب، الذي أفادت التقارير بأنه ازداد استياءً من نتنياهو، قد حث الجانبين في وقت سابق على وقف "إطلاق النار"، وقال إن "المفاوضات النهائية" من أجل السلام ستستمر "رغم ما قد يعترضها من جهل أو غباء".

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان متلفز إنه أبلغ ترامب أن "لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس، ونحن نمارسه حسب الاقتضاء".

وبحسب موقع أكسيوس، كانت إسرائيل تستعد لموجة كبيرة من الضربات على إيران قبل أن يتصل ترامب شخصياً بنتنياهو ويحثه على التوقف.

قال ترامب لموقع أكسيوس: "قلتُ لبيبي: من الأفضل أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدًا قريبًا جدًا".

وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين، بأنه على الرغم من وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن مواقفهما لا تتطابق دائمًا.

وأضاف فانس: "لدينا نحن الإسرائيليين والولايات المتحدة الكثير من المصالح المشتركة، ولكننا نواجه أيضًا بعض المواقف التي تختلف فيها مصالحنا".



أطلقت إيران نحو 30 صاروخاً على إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي، بينما قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في الجمهورية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من البلدين عقب تبادل إطلاق النار.

