نوع من الفاكهة يساعد على تقوية العظام.. احرص على تناوله

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على العظام قوية، يتبادر إلى ذهن معظم الأشخاص الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب والزبادي والجبن. إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التوت الأزرق، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، قد يُسهم أيضاً في دعم صحة العظام والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقاً للدكتور جايديب باتيل، استشاري جراحة العظام في مستشفى ساهيادري التخصصي، يُمكن أن يُشكل التوت الأزرق إضافة قيّمة لنظام غذائي صحي للعظام، مع التأكيد على أنه لا ينبغي اعتباره حلاً وحيداً للوقاية من هشاشة العظام. ويوضح قائلاً: "تُعادل مضادات الأكسدة الآثار السلبية للالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي اللذين قد يؤديان إلى تدهور العظام. وقد كشفت الاكتشافات الحديثة أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الأنثوسيانين يُمكن أن يُنشط عمل الخلايا البانية للعظم ويُثبط عمل الخلايا الهادمة للعظم".

هل يُساعد التوت الأزرق في الوقاية من هشاشة العظام؟

هشاشة العظام حالة تتميز بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. تُصيب هذه الحالة ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة النساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن.

يوضح الدكتور باتيل أن هشاشة العظام مرض متعدد العوامل يتأثر بالعمر، والتغيرات الهرمونية، والوراثة، ومستوى النشاط البدني، والتغذية العامة. ورغم أنه لا يوجد طعام واحد يقي من هذا المرض، إلا أن بعض العناصر الغذائية قد تساهم في صحة العظام. ويقول: "يحتوي التوت الأزرق على مركبات قد تساعد في دعم تكوين العظام والحد من فقدانها".

قوة الأنثوسيانين

من أهم الأسباب التي جعلت التوت الأزرق محط اهتمام العلماء هو تركيزه العالي من الأنثوسيانين. هذه المركبات النباتية الطبيعية هي التي تمنح التوت الأزرق لونه الأزرق البنفسجي الداكن، وتعمل كمضادات أكسدة قوية.

من المعروف أن الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن يساهمان في تدهور العظام مع مرور الوقت. تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة الضارة التي قد تُلحق الضرر بالخلايا، بما في ذلك الخلايا المسؤولة عن الحفاظ على قوة العظام.

تشير الأبحاث إلى أن الأنثوسيانين قد يحفز الخلايا البانية للعظم - وهي الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة عظمية جديدة - بينما يبطئ عمل الخلايا الهادمة للعظم، وهي الخلايا التي تُحلل العظام. هذا التوازن ضروري للحفاظ على كثافة عظام صحية.

مغذيات هامة لصحة العظام



يحتوي التوت الأزرق أيضًا على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم استقلاب العظام، بما في ذلك:

فيتامين ج، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين.

فيتامين ك، الذي يلعب دورًا في تمعدن العظام.

المنغنيز، الضروري لنمو العظام.

البوليفينولات، التي قد تدعم إعادة بناء العظام بشكل صحي.

يُعد الكولاجين مهمًا بشكل خاص لأنه يُشكل جزءًا من الهيكل العظمي، مما يساعد في الحفاظ على قوته ومرونته. وبينما يواصل الباحثون دراسة العلاقة بين التوت الأزرق والوقاية من هشاشة العظام، يتفق الخبراء على أن هذه العناصر الغذائية تُساهم في صحة العظام بشكل عام.



التوت الأزرق وحده لا يكفي



على الرغم من فوائده المحتملة، يجب النظر إلى التوت الأزرق كجزء من استراتيجية شاملة للوقاية من هشاشة العظام. يؤكد الدكتور باتيل أن الحفاظ على عظام قوية يتطلب مزيجًا من عادات نمط الحياة الصحية، بما في ذلك:

تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

ضمان الحصول على كمية كافية من فيتامين د.

ممارسة تمارين تحمل الوزن بانتظام.

تجنب التدخين.

الحد من الإفراط في تناول الكحول.

إجراء فحص كثافة العظام عند التوصية به.

يظل اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان أو مصادر الكالسيوم البديلة أمرًا ضروريًا.