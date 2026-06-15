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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: 110 ملايين مصري خلف المنتخب.. وشعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: 110 ملايين مصري خلف المنتخب.. ومحمد صلاح النجم الأكثر جماهيرية في كأس العالم
أكد الإعلامي أحمد موسى ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تقديم أداء قوي خلال مشواره في كأس العالم، مشددًا على أن الجماهير المصرية والعربية تترقب ظهور الفراعنة في البطولة وسط حالة من التفاؤل والدعم الكبير للاعبين.

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام
كشف المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

آثار الحكيم تكشف سر اعتزالها: تركت الفن في قمة النجاح واخترت رحلة البحث عن المعنى
تحدثت الفنانة آثار الحكيم بصراحة عن قرارها الذي اتخذته قبل نحو 15 عامًا، مؤكدة أنه جاء عن قناعة شخصية كاملة وفي ذروة نجاحها الفني.

أحمد موسى: المغرب أذهلت العالم أمام البرازيل.. ومصر تملك فرصة قوية قبل مواجهة بلجيكا
أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل في منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم ونجحوا في فرض أسلوبهم أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخبز خارج منظومة الدعم النقدي الجديد، مشيرا إلى أن فكرة النظام النقدي في منظومة الدعم لا تسمح بوجود فرص الفساد.

مي عبد الحميد: الدولة تدعم وحدات الإسكان بنسبة 50% إلى 60%
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال العقد الماضي، نقلة نوعية في ملف الإسكان، حيث تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين.
أستاذ أمراض الدواجن: زيادة وزن الفراخ البيضاء لا علاقة لها بالهرمونات.. السلالات الوراثية وراء النمو السريع
أكد الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن زيادة أوزان الدواجن البيضاء الحديثة لا ترتبط باستخدام الهرمونات كما يعتقد البعض، وإنما ترجع إلى سلالات وراثية متطورة جرى استحداثها من خلال الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة التي تنفذها شركات عالمية متخصصة في إنتاج الدواجن.

ما هي الفئات الموقوف بطاقتها التموينية؟.. مساعد وزير التموين يوضح
قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها، يكون ذلك بسبب انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، فإذا كان أحد المستفيدين، وهو رب الأسرة، قد انطبقت عليه هذه المحددات؛ تتوقف البطاقة بالكامل، أما إذا كان مستفيدًا تابعًا على البطاقة، فيتوقف صرف الدعم عنه فقط.

الرغوة دليل على سلامة عصير القصب.. لجنة التصنيع الدوائي تعلن مفاجأة
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكونًا رئيسيًا في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، ولكن بنسب ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تُستخدم في بعض الأدوية الملونة.

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالية الصحية للفنان محمد مرزبان
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، مشيرا إلى أن الأمور ليست جيدة في الوقت الحالي.
 

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