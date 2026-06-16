بعد تألق المنتخبات الإفريقية والعربية.. أحمد جلال: كأس العالم ده "مونديال الغلابة"

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن الأداء الذي قدمته المنتخبات خلال الجولة الأولى من البطولة يعكس تغيرًا كبيرًا في شكل المنافسة، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يمكن وصفه بـ"مونديال الغلابة".

ونوه خلال تغطية كأس العالم على قناة صدى البلد أن بعض التصريحات التي انتقدت زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقًا بدعوى أنها قد تؤثر على قوة البطولة، لم تكن دقيقة، بدليل النتائج التي شهدتها المباريات.

وأشار أحمد جلال إلى أن المنتخبات الأفريقية قدمت صورة قوية خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن تعادل كاب فيردي مع إسبانيا، وأداء كوت ديفوار أمام الإكوادور، إلى جانب مواجهة مصر مع بلجيكا، تعكس مدى التطور الكبير في مستوى الكرة الأفريقية، وقدرتها على مقارعة كبار العالم.

وأضاف أن ما قاله رئيس البرلمان السنغالي بشأن مواجهة فرنسا يعكس ثقة القارة الأفريقية في نفسها، خاصة عندما أكد أن أفريقيا ستكون الرابح في كل الأحوال، سواء فازت فرنسا أو السنغال، وهو ما وصفه أحمد جلال بأنه “طرح سياسي رياضي ذكي”