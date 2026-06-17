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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أثار قلق الأهالي.. القصة الكاملة لظهور تمساحين داخل محافظتين مختلفتين وتحرك رسمي لفحص الواقعتين

القصة الكاملة لظهور تمساحين داخل محافظتين مختلفتين
القصة الكاملة لظهور تمساحين داخل محافظتين مختلفتين
مروة فاضل   -  
محمد عبد الفتاح

أثار ظهور تمساحين في محافظتين مختلفتين حالة من الجدل والاهتمام بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما عُثر على تمساح صغير داخل مياه الرياح المنوفي بمحافظة المنوفية، في الوقت الذي جرى فيه تداول صور لتمساح نيلي قيل إنه ظهر على ضفاف نهر النيل بمحافظة أسوان. 

وبين واقعة موثقة انتهت بتسليم التمساح للجهات المختصة في المنوفية، وأخرى لا تزال قيد التحقق في أسوان، تحركت الجهات المعنية لفحص الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

ظهور تمساح بالمنوفية

وبدأت الواقعة في قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عندما كان أحد الشباب يسبح في مياه الرياح المنوفي، قبل أن يفاجأ بجسم غريب يتحرك في المياه. 

وظن الشاب في البداية أنه اصطاد سمكة، فتمكن من الإمساك بها وألقى بها إلى أصدقائه الموجودين على الشاطئ.

لكن المفاجأة كانت عندما اكتشف الشاب وأصدقاؤه أن ما اصطادوه ليس سمكة كما اعتقدوا، بل تمساح صغير، الأمر الذي أثار دهشتهم ودفعهم إلى التحرك سريعًا للتعامل مع الموقف بشكل آمن.

تسليم التمساح للجهات المختصة

وتوجه الشباب إلى مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حيث قاموا بتسليم التمساح للجهات المختصة لفحصه والتأكد من حالته.

وقال مدير الطب البيطري بمحافظة المنوفية إن التمساح صغير السن، ويقدر عمره بأقل من ثلاثة أشهر، مرجحًا أن يكون قد تم شراؤه في وقت سابق من أحد الأسواق المعروفة بالقاهرة وهو في عمر صغير، ثم قام صاحبه بإلقائه في مياه الرياح المنوفي بعد أن بدأ حجمه في الازدياد.

لا يمثل خطورة لصغر حجمه

وأوضح أن التمساح لا يمثل خطورة في الوقت الحالي نظرًا لصغر حجمه، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمه إلى حديقة الأسماك بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد كذلك أن الجهات المعنية ستقوم بتمشيط المنطقة التي عثر فيها على التمساح، للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى داخل المجرى المائي.

ظهور تمساح في أسوان

وفي محافظة أسوان، تداول عدد من مستخدمي موقع "فيس بوك" صورًا قالوا إنها تظهر تمساحًا نيليًا على ضفاف النيل بجزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو شمال المحافظة.

وأثارت الصور المتداولة حالة من القلق بين بعض الأهالي، خاصة أصحاب الأراضي الزراعية المطلة على النيل والشباب الذين يعتادون السباحة في المياه خلال فترات النهار مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث طالب عدد منهم بضرورة توخي الحذر لحين التأكد من حقيقة الأمر.

 

صور متداولة لم يتم التأكد من صحتها

من جانبه، أوضح سيد أبو الوفا، عمدة قرية المنصورية، أن الصور المتداولة لم يتم التأكد من صحتها بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنه قام بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفحص الواقعة.

وأشار إلى أهمية تنبيه المواطنين ورواد المنطقة، خاصة العاملين بالأراضي الزراعية ومربي الماشية، بضرورة توخي الحذر، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أو رصد أي حوادث أو حالات مرتبطة بظهور تمساح في المنطقة.

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