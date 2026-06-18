أخبار التكنولوجيا.. طفلك في أمان إليك دليلك لشراء أفضل الساعات الذكية.. وأوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر



بعد الكشف عن هواتف Honor 600 Lite و Honor 600 و Honor 600 Pro للأسواق العالمية، تعود Honor الآن بهاتف جديد من سلسلة 600 وهو Honor 600 Smart 5G. يُصنف هذا الجهاز كخيار اقتصادي، ويركز على عمر البطارية الطويل، والمتانة، وشاشة كبيرة. كما يُعدّ من بين الهواتف الذكية ذات البطاريات الأكبر في سلسلة Honor 600 المتوفرة خارج الصين.

طفلك في أمان إليك دليلك لشراء أفضل الساعات الذكية

أصبح اختيار الساعة المناسبة قراراً مهماً لكل أب وأم فلم تعد ساعات الأطفال مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل تحولت إلى وسيلة ذكية تمنحك الطمأنينة وتوفر لطفلك الأمان والترفيه في آن واحد. بفضل ميزات التتبع والاتصال الحديثة، . لذا، يستعرض معك موقع 'Digital Trends' العالمي قائمة بأفضل الساعات الذكية للأطفال لتختار منها ما يناسب احتياجات عائلتك:"

بميزات احترافية| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15A، حاملاً معه مجموعة من المواصفات المألوفة تحت اسم مختلف.

يتشارك الهاتف الذكي رقم الطراز والمكونات مع هاتف Oppo Reno 15F، ما يشير إلى أن الجهازين هما في الأساس منتج واحد موجه لأسواق مختلفة.