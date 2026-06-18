قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 15 جنيهًا.. سعر الذهب يرتفع لـ6150 جنيهاً بعد ساعات من التعاملات المسائية
الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الثلاثاء.. وشبورة مائية على الطرق صباحًا
هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة
شوبير بعد حل أزمة الأرض: ركزوا على مشروع الزمالك وبلاش قصة نادي الدولة
مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير
أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان
رئاسة الجمهورية : مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. طفلك في أمان إليك دليلك لشراء أفضل الساعات الذكية.. وأوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر
 

بعد الكشف عن هواتف Honor 600 Lite و Honor 600 و Honor 600 Pro للأسواق العالمية، تعود Honor الآن بهاتف جديد من سلسلة 600 وهو Honor 600 Smart 5G. يُصنف هذا الجهاز كخيار اقتصادي، ويركز على عمر البطارية الطويل، والمتانة، وشاشة كبيرة. كما يُعدّ من بين الهواتف الذكية ذات البطاريات الأكبر في سلسلة Honor 600 المتوفرة خارج الصين.

طفلك في أمان إليك دليلك لشراء أفضل الساعات الذكية

 

أصبح اختيار الساعة المناسبة قراراً مهماً لكل أب وأم فلم تعد ساعات الأطفال مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل تحولت إلى وسيلة ذكية تمنحك الطمأنينة وتوفر لطفلك الأمان والترفيه في آن واحد. بفضل ميزات التتبع والاتصال الحديثة، . لذا، يستعرض معك موقع 'Digital Trends' العالمي قائمة بأفضل الساعات الذكية للأطفال لتختار منها ما يناسب احتياجات عائلتك:"

بميزات احترافية| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15A، حاملاً معه مجموعة من المواصفات المألوفة تحت اسم مختلف. 

يتشارك الهاتف الذكي رقم الطراز والمكونات مع هاتف Oppo Reno 15F، ما يشير إلى أن الجهازين هما في الأساس منتج واحد موجه لأسواق مختلفة.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش؟.. وطرق التغلب على انخفاض ضغط الدم

كوسة باللحمة

طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

الكاتب الصحفي عادل الألفي

في احتفالية احتضنتها «القاهرة».. «الألفي» يحصد «أفاسو الذهبية الدولية» لـ«قادة الإبداع في الإعلام السياحي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

المزيد