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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالزغاريد أمام المحكمة.. أسرة زوجة تعبر عن فرحها بعد التصديق بإعـ.دام الزوج

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية الستار علي قضية قيام زوج بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بإعدام المتهم وذلك عقب ورود الراي الشرعي من فصيلة المفتي، الذي أيد إعدامه. 

وتم اليوم النطق بالحكم في القضية وسط فرحة أسرة المجني عليها الذين استقبلوا الخبر بالزغاريد و الفرحة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع. 

وبالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر، و تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في السعودية وعاد، وبعد أيام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج قال فيه: أنا دبحت مراتي وابني. 

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية. 

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