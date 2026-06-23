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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار تطوير البرامج الدراسي.. أبرز قرارات اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

وزير التعليم العالي يؤكد:

• أهمية حصول الجامعات الخاصة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي

• استمرار تطوير البرامج الدراسية وفقًا لاحتياجات سوق العمل

• أهمية تعزيز حضور الجامعات الخاصة في التصنيفات الأكاديمية الوطنية والدولية

• زيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي المؤثر بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على خريطة البحث العلمي العالمية

 

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح القائم بأعمال أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، وجه أعضاء المجلس خالص التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، مؤكدين التعاون مع سيادته للاستمرار في جهود تحقيق التطور المنشود في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قدم أعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهوده في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور ماهر مصباح لتكليف سيادته بالقيام بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه المنصب، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية حصول الجامعات على الاعتماد المؤسسي والبرامجي محليًا ودوليًا بما يعزز من كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير البرامج الدراسية وفقًا لاحتياجات سوق العمل بما يُسهم في إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة، ورفع معدلات التوظيف، وتنمية المهارات المستقبلية المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز حضور الجامعات الخاصة في التصنيفات الأكاديمية الوطنية والدولية، بما يعكس جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الوزير أهمية زيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي المؤثر بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على خريطة البحث العلمي العالمية، موضحًا أن تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات أثر اقتصادي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الابتكار والمعرفة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم العالي، من خلال تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، واستقطاب الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج الدراسية وتقديم شهادات علمية مزدوجة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ضرورة تعزيز مساهمة الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية المختلفة، بما يعزز دورها التنموي والمجتمعي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم جامعة بلبيس التكنولوجية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال الذكية بجامعة السويدي للتكنولوجيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن المجلس وافق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية بالعلمين وجامعة برونيل - لندن بالمملكة المتحدة.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حورس ومركز الشراكات الدولية العلمية للغة الألمانية كلغة ثانية في مونستر بألمانيا.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين كل من: جامعة الجيزة الجديدة وجامعة نابولي - فيديريكو الثاني وجامعة بوليتكنيك - باري وجامعة يوروميد - فاس ورابطة الجامعات العربية وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط الأكاديمية الأوروبية المتوسطية.

كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة السويدي للتكنولوجيا واتحاد تكساس الدولي للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية.

و اعتمد المجلس النتائج الخاصة بالمواد التكميلية (اللغة العربية والتربية الدينية)، للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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