وزيرة التضامن: شبكة تضم 300 ألف متطوع لدعم مبادرة الإطعام في مصر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة دجاني رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية في مصر ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة برئيسة مجلس أمناء مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية في مصر، ومشيدة بالمستوى المتميز الذي تقدمه مدارس البكالوريا الدولية في مصر.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي تقدمها الوزارة في مبادرة الإطعام لتحقيق أثر واسع ومستدام من خلال شبكة تضم أكثر من 450 شريكًا من مؤسسات المجتمع الأهلي، والمبادرات التطوعية الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الحكومية، وذلك عبر أكثر من 1,500 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات ونقاط المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة، وبمساندة 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أشادت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية في مصر بالجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، معلنة تبرع المؤسسة لمطاعم المحروسة، وذلك في إطار مبادرة الوزارة لإطعام أطفال الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مدارس البكالوريا الدولية في مصر أن المؤسسة ستقوم بتنظيم مجموعة من الزيارات للمدارس التابعة لها لسلسلة مطاعم المحروسة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تشجيع الطلاب على التطوع والمشاركة المجتمعية.