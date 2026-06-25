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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمال الموجة 29 .. متابعة لمستجدات الموقف التنفيذي بملف تقنين أراضى الدولة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و عدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثل مديرية الإصلاح الزراعى و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسلة المتابعات التى يجريها " محافظ دمياط " حيث اطلع معدلات الإنجاز بهذا الملف وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعى اليد والحفاظ على أراضى الدولة وحق الشعب  وموقف طلبات التقنين على القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و استكمال الإجراءات وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ، و موقف الطلبات المقدمة على هذا القانون وكذا الموقف الخاص بمنظومة الشكاوى و موقف استيداء حق الدولة.

و ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " آليات العمل للدفع بالإجراءات وتحرير العقود للملفات المستوافاة طبقًا للوائح والقوانين المُنظمة لها ، كما تابع الموقف التنفيذى للموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، وما تم تحقيقه من المستهدف خلال الفترة الماضية.

وأكد " محافظ دمياط " مجدداً متابعته الدورية لملف تقنين أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة و تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.

دمياط محافظ دمياط الاراضي الموجه ٢٩

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