عقدة الخواجة.. مصعب العباسي يشيد بحسام حسن ويطالب الجميع بدعمه

أكد الإعلامي مصعب العباسي أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية أمام منتخب نيوزيلندا، وحقق فوزًا كبيرًا وتاريخيًا، موضحًا أن أهمية الانتصار لا تقتصر على نتيجة المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1، بل لأنه يمثل أول فوز في تاريخ منتخب مصر ببطولة كأس العالم.

وأضاف العباسي، خلال تقديمه برنامج "علامة استفهام"، أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، يقدم مستويات مميزة ويحقق نتائج غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما يقدمه يعكس قدرة المدرب الوطني على تحقيق النجاح ومنافسة المدربين الأجانب.

وتابع قائلًا: "لماذا نعاني من عقدة الخواجة؟ ولماذا لا يحصل الكابتن حسام حسن على الدعم والمساندة الكافيين؟ بلغة الأرقام، ما حققه مع المنتخب يُعد من أبرز الإنجازات في تاريخه".

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يقف خلف المدير الفني للمنتخب الوطني، وأن يحصل على الدعم الكامل من الجماهير والإعلام من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفراعنة.