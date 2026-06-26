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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد البساتين والمعادي ودار السلام

قافلة دعوية
قافلة دعوية
محمد صبري عبد الرحيم

سيَّرت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، وتحت إشراف الشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارة أوقاف البساتين والمعادي ودار السلام، بمشاركة 100 إمام من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتضمن برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «سلامةُ الصدرِ، وأثرُها في تحقيقِ السِّلمِ المجتمعيِّ»، وأكد الأئمة خلالها أن سلامة الصدر من أجلِّ نعم الله تعالى على الإنسان، وأنها أساس بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتراحم والتعاون، بعيدًا عن الأحقاد والضغائن والكراهية، وأن تطهير القلوب يسهم في تحقيق السلم المجتمعي، ويعزز روح الألفة والاستقرار بين أفراد المجتمع.

التحذير من التشكيك

كما تناولت الخطبة الثانية بعنوان: «التحذير من التشكيك ونشر روح التشاؤم بين الناس»، خطورة بث الشائعات، وإثارة الشكوك، وإشاعة روح الإحباط واليأس بين الناس، مؤكدةً أن الإسلام يدعو إلى التفاؤل، وغرس الأمل، وحسن الظن، والعمل الإيجابي، ويحذر من كل ما يؤدي إلى زعزعة الثقة أو النيل من تماسك المجتمع، داعيةً إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، والوعي بخطورة الشائعات وآثارها السلبية على الأفراد والأوطان.

وتأتي هذه القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الأوقاف، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وخدمة المجتمع.

الأوقاف قافلة دعوية مساجد الأوقاف المعادي سلامة الصدر

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