أخبار أسوان |إطلاق27 مبادرة مجتمعية..حملة نظافة..افتتاح مساجد جديدة..وتطوير منظومة الري

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 26/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإطلاق 27 مبادرة جديدة من إجمالى 52 مبادرة شبابية ومجتمعية، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، وأيضاً ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز المشاركة المجتمعية.

بحضور محافظى أسوان الوادى الجديد .. إطلاق 27 مبادرة شبابية ومجتمعية جديدة

فى ظل الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة، تم الانتهاء من تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف أحياء مدينة أسوان وقرية أبو الريش، بمشاركة 40 معدة وسيارة متنوعة وشاحنات نقل ثقيل.



استمرار جهود النظافة ورفع كفاءة البيئة بمدينة أسوان وقرية أبو الريش

إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات برئاسة السيد وليم ليان رئيس قطاع العلاقات الحكومية والإتصال الإستراتيجى وعضو مجلس إدارة الشركة ، والذى يزور محافظة أسوان بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

محافظ أسوان يستقبل وفد إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

جهود متنوعة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، موجهاً الجهات التنفيذية المعنية بسرعة دراسة الموضوعات المطروحة والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين .



محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين .. ويوجه المسئولين لتلبيتها بالإمكانيات المتاحة

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مراسم توقيع محضر نقل التبعية والإشراف والإدارة لمشروع خلق أصول ثابتة لقرى العون الغذائي الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق أفضل استغلال لها.



نقل تبعية وإدارة قرى العون الغذائي من وزارة الزراعة إلى المحافظة أسوان

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بمركزي دراو والسباعية؛ وذلك لخدمة المواطنين وتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي للمساجد.



افتتاح مسجدين جديدين في دراو والسباعية بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة فنية متنوعة ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة، بمحافظة أسوان، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة"، وفي سياق خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة.



عروض قادرون باختلاف وكورال الأطفال تزين ميدان المحطة في شارع الفن بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية للري بالمحافظة؛ من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بقطاع الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الري؛ بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ويخدم المواطنين والمزارعين بمختلف أنحاء المحافظة.



محافظ أسوان يتابع تطوير منظومة الري ويشيد بجهود العاملين فيها