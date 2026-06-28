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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طريق مصر نحو نهائي بطولة كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد التعادل مع إيران بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الجولة الثالثة والختامية من البطولة

وحصد منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بلجيكا

ويواجه منتخب مصر منافسه إستراليا في دور الـ 32 يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

وفي حال التأهل يواجه منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ16

حال تأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي يواجه الفائز من مباريات سويسرا ضد الجزائر وكولومبيا ضد غانا

وأسفرت مواجهات دور الـ32 عن صدامات مرتقبة، أبرزها مواجهة المغرب أمام هولندا، والبرتغال ضد كرواتيا، بينما يلتقي منتخب مصر مع أستراليا، ويصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الكونغو الديمقراطية، في لقاءات ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات العبور إلى دور الـ16.

مواجهات دور الـ32:

كندا × جنوب أفريقيا.

هولندا × المغرب.

البرازيل × اليابان.

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.

كوت ديفوار × النرويج.

الأرجنتين × كاب فيردي.

ألمانيا × باراجواي.

فرنسا × السويد.

مصر × أستراليا.

المكسيك × الإكوادور.

البرتغال × كرواتيا.

كولومبيا × غانا.

بلجيكا × السنغال.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.

إسبانيا × النمسا.

سويسرا × الجزائر.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم إيران بلجيكا

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