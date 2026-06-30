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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

كاديلاك CT5-V موديل 2026
كاديلاك CT5-V موديل 2026
صبري طلبه

تعزز كاديلاك حضورها في السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، ويأتي ضمن أبرزها طراز CT5-V موديل 2026، الذي يمثل النسخة الأعلى أداءً في عائلة السيارة، والتي تجمع بين مفهوم السيدان الفاخرة والطابع الرياضي. 

تصميم كاديلاك CT5-V موديل 2026

تنتمي كاديلاك CT5-V موديل 2026 إلى فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، ويبلغ طول السيارة 4950 مم، بينما يصل عرضها إلى 1882 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1453 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2947 مم.

كاديلاك CT5-V موديل 2026

كما يبلغ الخلوص الأرضي 124 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 337 لترًا، وتستند السيارة إلى عجلات رياضية قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، مصنوعة من الألمنيوم، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

كاديلاك CT5-V موديل 2026 بمحرك سوبرتشارج 

تعتمد كاديلاك CT5-V Blackwing على محرك بنزين مزود بشاحن سوبرتشارج، يتكون من ثماني أسطوانات على شكل V بسعة 6.2 لتر، ويولد قوة تصل إلى 668 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 893 نيوتن متر،

كاديلاك CT5-V موديل 2026

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي RWD.

كاديلاك CT5-V موديل 2026 وأرقام الأداء 

تؤكد الأرقام الرسمية أن كاديلاك CT5-V موديل 2026 تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، كما تبلغ سرعتها القصوى 321 كيلومترًا في الساعة.

كاديلاك CT5-V موديل 2026

سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

تقدم كاديلاك السيارة CT5-V موديل 2026 عبر فئة Blackwing داخل السوق السعودي بسعر يبلغ 520,329 ريالًا سعوديًا.

كاديلاك CT5 V كاديلاك CT5 V موديل 2026 سعر كاديلاك CT5 V موديل 2026 سعر كاديلاك CT5 V موديل 2026 في السعودية

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