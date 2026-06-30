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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تجنبها بعد السابع مساءً.. 3 عادات يومية قد تضر بصحة القلب دون أن تشعر

بعد الساعة 7 مساءً.. 3 عادات يومية قد تضر بصحة القلب دون أن تشعر
بعد الساعة 7 مساءً.. 3 عادات يومية قد تضر بصحة القلب دون أن تشعر
ولاء عادل

قد يعتقد البعض أن الاهتمام بصحة القلب يقتصر على ممارسة الرياضة أو تناول الطعام الصحي، لكن ما يفعله الإنسان خلال ساعات المساء قد يكون له تأثير لا يقل أهمية.

 ويحذر خبراء الصحة من أن بعض العادات الشائعة قبل النوم قد تزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، وترفع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مع مرور الوقت.

وفيما يلي أبرز العادات التي يُفضل تجنبها بعد الساعة السابعة مساءً، وفقًا لما أورده موقع Verywell Health.

تناول العشاء في وقت متأخر

يؤكد المتخصصون أن تناول وجبة عشاء كبيرة قبل النوم مباشرة قد يرهق الجسم، إذ يظل الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة عالية في الوقت الذي يستعد فيه الجسم للراحة.

كما أن الوجبات الغنية بالدهون والملح قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول، فضلًا عن تعزيز تراكم الدهون داخل الشرايين، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية على المدى البعيد.

ولذلك يُفضل تناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، لإتاحة الوقت الكافي لهضم الطعام.

الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

يعتمد بعض الأشخاص على المشروبات الكحولية للشعور بالاسترخاء في نهاية اليوم، إلا أن الإفراط في تناولها قد ينعكس سلبًا على صحة القلب.

فقد تؤدي إلى زيادة ضغط الدم وتسارع نبضات القلب، بالإضافة إلى اضطراب النوم والتأثير في آليات تنظيم السكر والدهون داخل الجسم، وهي عوامل ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

ويرى الخبراء أن المشروبات الطبيعية، مثل عصير الكرز الحامض، تُعد خيارًا أفضل، لاحتوائها على الميلاتونين الذي يساعد على النوم بصورة طبيعية.

السهر لساعات طويلة

يُعد النوم المنتظم أحد أهم العوامل التي تحافظ على صحة القلب، إذ يمنح الجسم فرصة لتنظيم ضغط الدم واستقرار معدل ضربات القلب.

أما قلة النوم أو السهر المتكرر فقد تؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر، واضطراب الساعة البيولوجية، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بالسمنة وارتفاع سكر الدم والكوليسترول، وهي جميعها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح الأطباء بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على صحة القلب والجسم.

خطوات بسيطة لقلب أكثر صحة في المساء

يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بأمراض القلب من خلال اتباع بعض العادات الصحية قبل النوم، ومنها:

  • اختيار وجبة عشاء خفيفة ومتوازنة تضم الخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة.
  • تقليل استهلاك الملح والسكريات والأطعمة المصنعة.
  • الانتهاء من تناول الطعام قبل النوم بعدة ساعات.
  • تخصيص وقت للاسترخاء من خلال القراءة أو التأمل أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.
  • الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال ساعات المساء، لأنها قد تؤثر في جودة النوم.

ويؤكد المختصون أن الالتزام بهذه السلوكيات بشكل يومي لا ينعكس فقط على تحسين جودة النوم، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على صحة القلب والشرايين وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب مستقبلًا.

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