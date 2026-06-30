قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب
رئيس الوزراء : ضرورة إنشاء مستشفى جديد في قويسنا لخدمة المحافظات المجاورة
اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا
في ذكرى 30 يونيو .. كيف غيّرت الدولة وجه الريف المصري بـ332 مركزًا زراعيًا جديدًا؟
بودر وآيس .. القبض على 6 تجار مخدرات بأكتوبر
لأول مرة .. معالجة صوتية غير مسبوقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل
الجيزة تحارب فوضى القمامة .. خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الفريزة
مضيق هرمز والمفاوضات النووية .. تصعيد محسوب ومحاولات لكسر الجمود بين واشنطن وطهران
إذا كنت من خارج الأولوية .. فرصة جديدة لاستكمال حجز شقتك حتى 7 يوليو
وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة في أسيوط
حسام حسن للاعبي منتخب مصر : التأهل لدور الـ32 ليس إنجازًا .. مباراة أستراليا الأهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زيادة المعاشات 15%.. هل يستفيد من يتقاعد بداية يوليو؟

بعد بدء تطبيق زيادة المعاشات 15%|هل يستفيد من يتقاعد بداية يوليو؟
بعد بدء تطبيق زيادة المعاشات 15%|هل يستفيد من يتقاعد بداية يوليو؟
ياسمين القصاص

مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تصاعدت تساؤلات آلاف العاملين الذين اقتربوا من بلوغ سن التقاعد، بشأن مدى استفادتهم من الزيادة إذا انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ، خاصة في ظل اختلاف مواعيد إنهاء الخدمة واستحقاق المعاش، وهو ما دفع كثيرين للبحث عن القواعد القانونية المنظمة لاستحقاق الزيادة والفروق بين أصحاب المعاشات الحاليين والمتقاعدين الجدد.

وتنظم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية استحقاق الزيادة السنوية، إذ ترتبط الاستفادة منها بتاريخ استحقاق المعاش، وليس بتاريخ صرف أول دفعة أو الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

زيادة المعاشات والاشتراك التأميني 2026.. الحد الأدنى والأقصى يبدأ ...

هل يحصل من يخرج على المعاش بعد 1 يوليو 2026 على زيادة الـ15%؟

ووفقا للقانون، فإن زيادة المعاشات السنوية تطبق على المعاشات القائمة والمستحقة وقت بدء تنفيذ الزيادة، بينما من تنشأ له حالة استحقاق جديدة بعد هذا التاريخ، يتم احتساب معاشه وفق القواعد التأمينية السارية وقت انتهاء خدمته، دون إضافة نسبة الـ15% مباشرة إلى قيمة المعاش.

وبذلك، فإن الموظف الذي تنتهي خدمته بعد الأول من يوليو 2026 لا يعامل باعتباره من أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون معاشا قبل موعد الزيادة، وإنما يتم حساب معاشه استنادا إلى أجر التسوية ومدة الاشتراك التأميني والعناصر الأخرى المنصوص عليها في القانون، على أن يستفيد من أول زيادة سنوية مقررة في العام التالي إذا توافرت شروطها.

 

الفرق بين صاحب المعاش الحالي والمتقاعد الجديد

ويكمن الفارق الأساسي بين الفئتين في أن صاحب المعاش الذي استحق معاشه قبل الأول من يوليو 2026 تضاف إليه الزيادة السنوية البالغة 15% على قيمة معاشه القائم، أما من يخرج على المعاش بعد هذا التاريخ، فيبدأ بمعاش يتم احتسابه وفق معادلة قانونية تعتمد على بياناته التأمينية، وليس بإضافة نسبة الزيادة السنوية إلى قيمة تقديرية للمعاش.

وأكد القانون أن قيمة المعاش تحدد بناءً على مدة الاشتراك في التأمين وأجر التسوية والبيانات التأمينية المسجلة لدى الهيئة المختصة، بما يضمن احتساب المعاش وفق قواعد موحدة لجميع المؤمن عليهم.

 

ماذا لو انتهت إجراءات المعاش قبل يوليو وتأخر الصرف؟

تختلف الإجابة بحسب تاريخ استحقاق المعاش، فإذا كان العامل قد استحق المعاش قبل الأول من يوليو 2026، فإن تأخر صرف المستحقات أو استكمال الإجراءات الإدارية لا يحرمه من الاستفادة من الزيادة، لأن المعيار القانوني هو تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ إيداع المبلغ في الحساب البنكي.

أما إذا انتهت الخدمة بعد بدء تطبيق الزيادة، فإن الحالة تعد معاشا جديدا يخضع للقواعد المنظمة لحساب المعاش وقت الاستحقاق، ولا تطبق عليه زيادة الـ 15% الخاصة بالمعاشات القائمة.

Yemeni state workers living without salaries for months as war forces ...

هل يحتاج المتقاعد الجديد إلى تقديم طلب للحصول على الزيادة؟

لا يحتاج المؤمن عليه إلى تقديم أي طلب منفصل للحصول على الزيادات السنوية، إذ تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتساب قيمة المعاش والزيادات المستحقة بصورة تلقائية، وفقا للبيانات التأمينية المسجلة لديها.

فعلى سبيل المثال، إذا خرج موظف إلى المعاش في يونيو 2026، فإنه يعد من أصحاب المعاشات القائمين قبل تطبيق الزيادة، وبالتالي يستفيد من نسبة الـ15%، بينما إذا انتهت خدمته في أغسطس 2026، فيتم احتساب معاشه كمعاش جديد وفق بياناته التأمينية، دون إضافة الزيادة السنوية المقررة للمعاشات القائمة.

Senior Citizen Saving Scheme: Top 5 investment options for the retired ...

الزيادة تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف آثار التضخم

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السنوية للمعاشات تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تمثل أحد أهم أدوات دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على قدرتها الشرائية.

وأضاف الإدريسي أن قانون التأمينات الاجتماعية وضع آلية واضحة للتفرقة بين المعاشات القائمة والمعاشات الجديدة، موضحا أن من يحصل على المعاش لأول مرة بعد بدء تطبيق الزيادة لا يحرم من أي حق، وإنما يتم احتساب معاشه وفق القواعد التأمينية السارية التي تعكس أجره ومدة اشتراكه التأميني، بينما تخصص الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات المستحقة بالفعل قبل موعد تطبيقها.

وأشار إلى أن انتظام تطبيق الزيادات السنوية يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه دعم أصحاب المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدا أن وضوح القواعد القانونية يسهم في الحد من الشائعات والتفسيرات غير الدقيقة التي تتكرر مع كل موعد لتطبيق الزيادة السنوية.

وتابع: “المتقاعد الذي تنتهي خدمته بعد الأول من يوليو 2026 لا يحرم من أي حق مالي، وإنما يحصل على معاشه وفق أحدث البيانات التأمينية المسجلة له وقت انتهاء الخدمة، وهو ما قد يجعل قيمة معاشه الأساسية مختلفة عن معاش شخص تقاعد في وقت سابق”، مؤكدا أن الزيادة السنوية البالغة 15% تستهدف دعم أصحاب المعاشات القائمة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدير بالذكر أن الحكومة تبدأ صرف المعاشات بالزيادة السنوية الجديدة البالغة 15% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.

المعاشات التأمينات سن التقاعد المتقاعدين الزيادة السنوية للمعاشات أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ليفرامنتو

ليفرامنتو يخضع لجراحة ونيوكاسل يترقب عودته مع التحضير للموسم الجديد

فرنسا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا خلال مواجهة السويد في كأس العالم

الهلال

بعد أنباء اقترابه من تدريب الزمالك.. سانتوس مديرًا فنيًا للهلال السوداني

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد