الرئيس السيسي: حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال القوات المسلحة.. وأحمد موسى بعد افتتاح الأوكتاجون: الرئيس بيوحشنا بالزي العسكري | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: مصر دفعت ثمن أحداث 2011 والإرهاب.. والدروس يجب أن تبقى حاضرة حتى لا تتكرر الأخطاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استدعاء أحداث عام 2011 وما تلاها، لا يأتي من باب استحضار الماضي؛ وإنما بهدف ترسيخ الدروس والعِبَر حتى لا تتكرر الأخطاء التي كلفت الدولة والمواطنين أثمانًا باهظة على المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

الرئيس السيسي: إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه بعد برنامج الإصلاح مع النقد الدولي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه وجه بقيام جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الزراعة والتموين؛ لإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة لاستقرار الأسعار.



الرئيس السيسي: حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال القوات المسلحة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال القوات المسلحة؛ لما يمتلكونه من كفاءة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها.



الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو صرخة حق وإعلان أن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 30 يونيو صرخة حق وإعلان بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب قادر على حماية دولته وصون مستقبله مهما عظمت التحديات.



وزير الدفاع: يعلم القاصي والداني استطاعة هذا الوطن التحدي في ظل قيادة لا تخشى إلا الله

أكد الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه يعلم القاصي والداني أن هذا الوطن يمكنه التحدي في ظل قيادة لا تخشي إلا الله.

الزراعة: الصادرات ارتفعت إلى 9.5 مليون طن ونصدر 405 سلع إلى 167 دولة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما حدث في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة يعد أمرًا مبشرًا بالخير، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في الأمن الغذائي والزراعة.



عمرو أديب: إيه الأرجنتين يعني؟ ومين ميسي؟ مصر وصلت لمرحلة الحلم

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة وصلوا إلى مرحلة كان الجميع يحلم بها، وأن من حق المصريين الاحتفال والفخر بما حققه منتخبهم.



حذرت من العرضيات.. ياسمين عز: لاعبو منتخب مصر نفذوا خطتي بالملي

أعربت الإعلامية ياسمين عز عن سعادتها الكبيرة بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب أستراليا، مؤكدة أن الإنجاز يعكس الروح القتالية والإصرار الذي ظهر به لاعبو الفراعنة طوال المباراة.



إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي

هنأ إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، الشعب المصري بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بالمونديال بعد تخطي عقبة أستراليا.



أحمد موسى بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.