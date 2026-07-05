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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادات برلمانية بتوجيهات الرئيس لتطوير الإعلام.. نواب: مراجعة سنوية للمنظومة تعزز المهنية وتحمي الوعي الوطني

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع سنوي برعايته لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة تحدياته وفرص تطويره، بإشادة واسعة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بترسيخ إعلام مهني وموضوعي، قادر على بناء الوعي، ومواجهة الشائعات، ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يعزز دور الإعلام الوطني كشريك رئيسي في دعم الدولة وحماية المجتمع.

وثمنت النائبة ضحى عاصي، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعقد اجتماع سنوي في الثالث من ديسمبر من كل عام،  تحت رعايته؛ لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة الإعلامية بصورة مستمرة.

وأكدت “عاصي”، في تصريحات خاصة، أن الاهتمام بملف الإعلام يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذا القطاع ودوره، مشيرة إلى أن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة تجاه المواطن فمن حق المواطن أن تتاح له فرصة المعرفة وفرصة التعبير، وذلك من خلال إعلام يمتاز بالشفافية وإتاحة المعلومات، خاصة أنه في زمن الفضاء الرقمي بأدواته، بما فيها من إيجابيات، فقد ساهمت في دمقرطة التعبير، ولكن أيضًا تظهر سلبيات كثيرة، منها أحيانًا المعلومات الخاطئة أو المعلومات القاصرة بحكم أحادية وجهة نظر أصحابها، وأيضًا الآراء الموجهة كل هذا الصخب بإيجابياته وسلبياته يحتاج من الدولة إعلامًا واعيًا يعتمد على الشفافية وإتاحة المعلومات، وإتاحة حرية التعبير فلا تُجابه الكلمة إلا بالكلمة، والمعلومة الخاطئة إلا بالمعلومة الصحيحة، وذلك يتطلب مراجعة مستمرة لأدائه وتطوير آليات الإعلام.

تقييم دوري للملف 

وقالت إن ترك الملف الإعلامي دون مراجعة أو تقييم دوري لا يخدم عملية التطوير، مؤكدة أن تصحيح أوجه القصور والتعامل معها بموضوعية هو الدور الحقيقي الذي ينبغي أن يدركه العاملون في المجال الإعلامي، بما يسهم في تقديم إعلام أكثر نضجًا ومهنية وقدرة على أداء رسالته.

كما ثمنت اختيار يوم الثالث من ديسمبر لهذا الحدث وهو يوم اطلاق جريدة الوقائع المصريه. بما ترمز له هذه الجريدة وهذه الحقبة من ازدهار وتأثير للإعلام.

تبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية

واختتمت ضحى عاصي تصريحاتها، بالتأكيد أن الحوار الإعلامي الموضوعي، الذي دعا إليه الرئيس، يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية، والخروج بأفكار وتوصيات تدعم تطوير الإعلام المصري وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز قدرة الإعلام المصري على التأثير الإيجابي، مؤكدة أن الهدف يجب أن  يرتكز على المهنية والموضوعية واحترام عقل المتلقي.

أشاد  أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، واصفاً إياه بـ "النواة الصلبة والعقل الذكي" لإدارة مفاصل الدولة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا التطور الرقمي يدعم التوجه الرئاسي نحو إطلاق حوار إعلامي موضوعي يتسع للرأي والرأي الآخر، مبرزاً أهمية المبادرة الرئاسية بعقد اجتماع سنوي برعايته في ديسمبر لمراجعة أوضاع الإعلام المصري وتطويره لبناء وعي مجتمعي حقيقي وراسخ.

وأضاف أن تأمين مسار الجمهورية الجديدة لا يقتصر على التحديث التكنولوجي، بل يمتد لتحديث البيئة السياسية؛ حيث يتقاطع الفكر الاستراتيجي لهذا الصرح مع تكليفات الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والترتيب لانتخابات المجالس المحلية.

أكدت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تنظر إلى الإعلام باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي، وشريكًا رئيسيًا في حماية الوعي وبناء الإنسان المصري.

وقالت السعدني في تصريحات خاصة إن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لإرساء منظومة إعلامية حديثة تقوم على التقييم المستمر، والتطوير المؤسسي، والارتقاء بالمحتوى، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، ويعزز قدرة الإعلام المصري على مواجهة التحديات وصناعة الوعي العام.

 قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام

وأضافت أن الإعلام الوطني لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، والتصدي لحروب الشائعات والمعلومات المضللة، والدفاع عن مؤسسات الدولة، وإبراز ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في إطار الجمهورية الجديدة، وهو ما يستلزم تطويرًا دائمًا في الأداء، وتأهيلًا مستمرًا للكوادر الإعلامية، والاستفادة من أحدث أدوات الإعلام الرقمي.


وأشارت إلى أن المراجعة السنوية لأوضاع الإعلام ستسهم في وضع رؤية متكاملة لتطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، بما يضمن تقديم إعلام قادر على المنافسة، ويحافظ على الهوية الوطنية، ويلبي تطلعات المواطنين.

وأكدت النائبة داليا السعدني ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء إعلام وطني أكثر تأثيرًا وكفاءة، يواكب طموحات الدولة المصرية، ويعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ويظل خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الفكرية والإعلامية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع سنوي أوضاع الإعلام الأوكتاجون

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