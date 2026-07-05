أمير المصري: نيللي كريم أحدثت فارقا كبيرا بالمشاركة في فيلم القصص| خاص

أكد النجم أمير المصري فخره بالتعاون مع المخرج أبو بكر شوقي فيل فيلم القصص، وأشار في تصريحات خاصة أنه سعيد للغاية بردود أفعال العرض المصري للفيلم بعد انطلاقه من خلال مهرجان البحر الاحمر السينمائي.



وأكد أمير أن تفاهك لافت حدث بينه وبين نيللي كريم من أول جسلة لتحضير الفيلم، مشددا على أنها مثلت اضافة رائعة ومهم للعمل، بل أنها دفعته تماما نحو أفاق مدهشة.



ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم أمير المصرى، نيللى كريم، فاليرى باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبرى فواز، شريف الدسوقى، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.



وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذى تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التى شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.