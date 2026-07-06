سعر الذهب اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 في مصر.. تحديث عيار 21

واصل سعر الذهب في مصر استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، بعدما شهد المعدن الأصفر حالة من الهدوء داخل محلات الصاغة عقب التراجع الأخير الذي سجله عيار 21 خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة آخر تحديثات الأسعار بصورة مستمرة، سواء للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار في الذهب، الذي يظل أحد أبرز أدوات الادخار في السوق المحلية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في وقت تتزايد فيه عمليات البحث عن أسعار الأعيرة المختلفة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، إلى جانب أسعار عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، مع استمرار ترقب تحركات الأسواق العالمية وما قد ينعكس عنها على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

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سعر الذهب اليوم في مصر بعد آخر تحديث

شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس، بعدما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال آخر تحديث سابق، ليستقر بعد ذلك عند مستوياته الحالية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في سوق الذهب.

ويواصل المعدن الأصفر الحفاظ على استقراره داخل السوق المحلية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين والمتعاملين أي تغيرات قد تشهدها الأسعار العالمية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب داخل الأسواق المصرية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، نحو 6742 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 24 الخيار الأكثر استخدامًا في السبائك الذهبية والاستثمار، نظرًا لارتفاع درجة نقائه، لذلك يحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار.

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5900 جنيه للجرام.

ويضاف إلى السعر المعلن قيمة المصنعية، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر، وتتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والمنطقة التي يتم الشراء منها.

ويظل عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو عند الاستثمار والادخار، لما يتمتع به من انتشار واسع داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5057 جنيهًا للجرام.

ويحظى هذا العيار بإقبال كبير، خاصة في المشغولات الذهبية العصرية، حيث يفضله الكثير من المواطنين عند شراء الحلي والمجوهرات، نظرًا لتنوع تصميماته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى 47200 جنيه.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر وسائل الادخار والاستثمار انتشارًا، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى الكثير من الراغبين في الاستثمار في الذهب.

لماذا استقرت أسعار الذهب في مصر؟

يرتبط استقرار سعر الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

كما يواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤثر في حركة المعدن الأصفر، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب تتغير على مدار اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات مستمرة على مدار اليوم، وفقًا لتحركات البورصة العالمية، لذلك قد ترتفع أو تنخفض الأسعار عدة مرات خلال الجلسة الواحدة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التحديثات بصورة مستمرة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

ويؤكد تجار الذهب أن الأسعار المعلنة تمثل أسعار الذهب الخام دون احتساب المصنعية أو الدمغة، إذ تختلف قيمة المصنعية باختلاف نوع المشغولات الذهبية والمنطقة ومحلات الصاغة، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء.

ويظل سعر الذهب في مصر محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل المتابعة اليومية لحركة الأسعار داخل الأسواق المحلية والعالمية، مع استمرار استقرار المعدن الأصفر عند المستويات الحالية بعد التراجع الأخير الذي سجله عيار 21، وسط ترقب لأي مستجدات قد تؤثر في اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.