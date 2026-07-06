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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: مصر مصدر البهجة للعرب.. ولا نخشى مواجهة الأرجنتين وميسي

شبانة
شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر أصبح مصدرًا لفرحة الشعوب العربية بعد تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم، مشيدًا بالدعم العربي لـ"الفراعنة"، كما أشاد بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا ثقته في قدرات المنتخب على مواجهة الأرجنتين.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه، ويُذاع على قناة "CBC": "مصر تنشر البهجة بين الأشقاء العرب، ومصر أم الدنيا، وأي قرار أو حدث يخص الوطن العربي تكون مصر شريكًا فيه، وهذا ظهر بوضوح من احتفالات الأشقاء العرب بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم".

وأضاف: "هناك من يقول إن مصر هي مصدر الفرحة للشعوب العربية، وجميع الدول العربية احتفلت بتأهل منتخب مصر، وحتى في المغرب، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، كان الشعب المغربي سعيدًا بتأهل مصر".

وتابع: "منتخب المغرب صنع حالة استثنائية في كأس العالم، وهو منتخب مشرّف لنا كعرب، وكنا من أوائل الداعمين والمحتفلين بما حققه".

وأكمل: "لا بد أن أشكر حسام حسن، الذي شرّف الكرة المصرية وكسب الرهان، فقد راهنت عليه منذ وقت طويل، في الوقت الذي كان فيه كثيرون يطالبون برحيله، وكنت من الداعمين لاستمراره".

وأكد: "منتخب مصر لا يخشى منتخب الأرجنتين أو ليونيل ميسي، وياسر إبراهيم قادر على الحد من خطورته، كما فعل مع الأهلي أمام إنتر ميامي، والملعب هو الفيصل بين المنتخبين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور، وشوبير، وحمزة عبد الكريم، وغيرهم، ومحمد صلاح هو قائد الكرة المصرية، وليس قائد المنتخب الوطني فقط، وهو شخصية تستحق كل التقدير".

محمد شبانة منتخب مصر كأس العالم تصريحات محمد شبانة

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