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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لنهاية موسم 2028/2027.. سعداوي لاعبا في المصري

المصري يجدد تعاقده مع ظهيره الأيسر عمرو سعداوي لنهاية موسم 2028/2027
المصري يجدد تعاقده مع ظهيره الأيسر عمرو سعداوي لنهاية موسم 2028/2027
محمد الغزاوى

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ، إجراءات تجديد تعاقده مع لاعبه عمرو سعداوي بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027. 
 

المصري يجدد تعاقده مع ظهيره الأيسر عمرو سعداوي لنهاية موسم 2028/2027

الجدير بالذكر أن اللاعب عمرو سعداوي  والبالغ من العمر 29 عاما ويشغل مركز الظهير الأيسر كان قد انضم لصفوف المصري قبل أربعة مواسم قادما من فريق الجونة،  علمًا بأنه كان قد سبق له اللعب لصفوف ناشئي الأهلي ، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية لصفوف النسور الخضر خاصة خلال الموسم الأخير والذي نجح خلاله أبناء بورسعيد في الحصول على لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم " كأس عاصمة مصر ".

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