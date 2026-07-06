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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة: مشاركة 20 دولة في «Egypt Power Show» تعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة من معرض بعثة المشترين Egypt Power Show (EPS)، الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إلى جانب ممثلي شركات الصناعات الهندسية.
 

قطاع واعد
 

وأكد وزير الصناعة، في كلمته خلال الافتتاح، أن قطاع المعدات الكهربائية والهندسية يعد أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لما يتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، ودور محوري في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الإنتاج والصادرات، مدعومًا بالبنية التحتية الحديثة، والإصلاحات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية المحفزة للإنتاج والتصدير، فضلًا عن الخبرات المتراكمة والكفاءات الفنية التي تمتلكها الشركات المصرية.
 

منصة للتصدير
 

وأوضح هاشم أن معرض بعثة المشترين أصبح منصة متخصصة تجمع المصنعين والمصدرين المصريين مع شركائهم من مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن مشاركة مشترين دوليين من 20 دولة تعكس الثقة المتزايدة في المنتج المصري، وتؤكد امتلاك الصناعة المصرية مقومات المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
 


 ووجه الوزير الشكر للمجلس التصديري للصناعات الهندسية على تنظيم هذا الحدث، مشيدًا بدوره كشريك استراتيجي في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة، ودعم الشركات المصرية، وتعزيز انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
 

دعم للصناعة
 

وحث وزير الصناعة الشركات المشاركة على زيادة التصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن ارتفاع الصادرات يمثل مؤشرًا قويًا على جودة المنتج المحلي، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصادرات المصرية أمام المنتجات العالمية، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، والنهوض بالصناعات المغذية وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
 

مستهدفات التصدير
 

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة للتوسع في الأسواق الخارجية عبر تنظيم البعثات التجارية واستضافة المشترين الدوليين، مشيرًا إلى استهداف الوصول بصادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال عام 2026، من خلال التوسع في الأسواق الواعدة وتنويع المقاصد التصديرية.
 

جولة بالمعرض
 

واختتم وزير الصناعة فعاليات الافتتاح بجولة تفقدية داخل أجنحة الشركات الهندسية المشاركة، حيث استمع إلى شرح من ممثلي الشركات حول نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات، والتكنولوجيا المستخدمة، وشهادات الجودة، ونسب التصدير من إجمالي الإنتاج، كما التقى عددًا من ممثلي الشركات المشاركة في بعثة المشترين من الدول العربية والإفريقية، للاطلاع على فرص تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات المصرية.

الصناعةة الصناعات الهندسية الصناعة المصرية

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