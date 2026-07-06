سقوط أجزاء من عقار مجاور للعقار المنهار بالإسكندرية

شهدت منطقة بحري التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، انهيار أجزاء من أحد العقارات المجاورة للعقار الذي انهار منذ قليل، وذلك أثناء تنفيذ أعمال إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط وتأمين موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وكانت الجهات التنفيذية، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، قد بدأت أعمال هدم وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار المنهار، ضمن الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين، إلا أن الأعمال أسفرت عن سقوط أجزاء من أحد العقارات المجاورة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية من إجراءات التأمين بمحيط الموقع، وجرى إيقاف الأعمال مؤقتًا لحين تقييم حالة العقار المتضرر، مع فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وتواصل الجهات المختصة فحص العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي، وبيان مدى تأثره، واتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية اللازمة، فيما تستمر أعمال تأمين المنطقة لحين انتهاء أعمال المعاينة والتعامل مع أي أجزاء تمثل خطورة.