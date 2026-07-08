ترامب: إذا اضطررنا سنستولي على جزيرة خرج وندمر محطات الطاقة والمياه الإيرانية

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد إيران، مصرحًا للصحفيين في ختام قمة الناتو: "إنهم يستحقون ذلك - لقد طلبوا مهلة لجنازة خامنئي، ثم بدأوا بإطلاق الصواريخ.

وأضاف: إذا لزم الأمر، سندمر محطات الطاقة ومنشآت المياه، لكنني لا أرغب في فعل ذلك".

وادعى: "لقد دمرنا 28 قاربا إيرانيا، وربما سنسقطها الليلة. وربما نسيطر على جزيرة خرج".



كما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن قد تشن هجوماً عسكرياً جديداً على أهداف إيرانية خلال الساعات المقبلة، في تصعيد يعكس استمرار التوتر بين البلدين.

وخلال تصريحاته على هامش قمة الناتو، قال ترامب إن "هناك احتمالاً كبيراً لتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران الليلة"، مشدداً على أن أي تحرك عسكري سيكون "قوياً وحاسماً" إذا اقتضت الظروف ذلك.