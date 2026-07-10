"صحفيين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لمستشفى العجمي وورشة لتنمية مهارات الأطفال

ينظم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، السبت المقبل، بمقر النقابة، فعاليتين متزامنتين تستهدفان أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك في إطار خطة المجلس لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية المقدمة للصحفيين.

تفاصيل الفعاليات

وتنطلق الفعالية الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث تنظم النقابة، بالتعاون مع مستشفى العجمي التخصصي، يومًا صحيًا مجانيًا يتضمن توقيع الكشف الطبي مجانًا في تخصصات الأطفال والقلب والباطنة وتحليل سكر عشوائي ورسم قلب ، إلى جانب سحب عينات التحاليل الطبية ، وإتاحة خدمات التحاليل بأسعار التعاقد الخاصة بأعضاء النقابة، فضلًا عن التعريف بالخدمات الطبية والإمكانات التي تقدمها مستشفى العجمي.

ويشرف على تنظيم اليوم الصحي الزميل خالد الأمير، وكيل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية ورئيس لجنة النشاط، بالتنسيق مع الدكتور صلاح الحصاوي، مدير مستشفى العجمي التخصصي.

وفي السياق ذاته، تنظم النقابة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ورش عمل بعنوان "تنمية مهارات الأطفال"، تستهدف أبناء الصحفيين من سن 6 إلى 19 عامًا، بالتزامن مع الإجازة الصيفية.

ويتضمن برنامج الورش عددًا من الأنشطة المتخصصة، تشمل الرسم والكرافت، وتعليم الخط العربي، إلى جانب ورشة مبادئ الكتابة الصحفية و الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم الرقمي.

ويحاضر في الورشة كل من شيماء حمودة، وآية حمودة، ومنة عادل، وعاطف الصبروتي.

ويشرف على تنظيم ورشة "تنمية مهارات الأطفال" الزميلان هدى الساعاتي، وخالد الأمير، وكيلا مجلس النقابة.

وتأتي الفعاليتان في إطار خطة مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وبمتابعة الكاتب الصحفي رامي ياسين، السكرتير العام للنقابة، للتوسع في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والأنشطة النوعية التي تلبي احتياجات أعضاء النقابة وأسرهم، وتعزز دور النقابة في خدمة أعضائها على مختلف المستويات.