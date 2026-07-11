الاتحاد المصري لكرة القدم يحدد 15 أغسطس موعدًا نهائيًا لغلق القيد الصيفي

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، موعد إغلاق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز، حيث تقرر أن يكون يوم 15 أغسطس 2026 هو آخر موعد لتسجيل اللاعبين، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم عملية القيد ومنح جميع الأندية فرصة كافية لإنهاء إجراءات تسجيل لاعبيها الجدد، بالإضافة إلى حسم القوائم النهائية قبل انطلاق الموسم، بما يضمن سير المسابقة بصورة منظمة.

تنظيم الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم

ويهدف اتحاد الكرة من خلال تحديد هذا الموعد إلى وضع جدول زمني واضح لسوق الانتقالات الصيفية، بما يساعد الأندية على إنهاء جميع تعاقداتها الجديدة قبل غلق باب القيد، إلى جانب منح الأجهزة الفنية الوقت الكافي للاستقرار على القوائم النهائية وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل ضربة البداية.

كما يسهم القرار في تجنب تأخر إجراءات التسجيل، ويمنح الإدارات الرياضية فرصة لحسم ملفات الراحلين والمنضمين خلال الفترة الحالية.

انطلاق القيد منذ يونيو الماضي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد افتتح باب القيد الصيفي رسميًا يوم 21 يونيو 2026، لاستقبال طلبات الأندية الخاصة بتسجيل اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا للائحة المنظمة، خُصصت الفترة الممتدة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو 2026 لتسجيل القوائم الأولى، والتي تضم اللاعبين المستمرين مع أنديتهم وأصحاب العقود السارية.

استمرار تسجيل الصفقات الجديدة

وبعد اعتماد القوائم الأولى، بدأت الأندية في تسجيل صفقاتها الصيفية الجديدة وإضافة اللاعبين المنضمين خلال فترة الانتقالات إلى قوائمها الرسمية، على أن تستمر عملية القيد بصورة طبيعية حتى الموعد النهائي المحدد في 15 أغسطس.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة نشاطًا كبيرًا في سوق الانتقالات، مع سعي أندية الدوري الممتاز لحسم صفقاتها وتدعيم صفوفها قبل إسدال الستار على فترة القيد، تمهيدًا لانطلاق موسم 2026-2027 وسط منافسة قوية وطموحات كبيرة من مختلف الأندية لتحقيق أفضل النتائج