ميرال الهريدي: استقبال الجماهير للمنتخب يعزز الثقة في مستقبل الكرة المصرية

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني لكرة القدم عقب عودته من مشاركته المشرفة في بطولة كأس العالم 2026، عكس بصورة واضحة حجم الفخر الذي يشعر به المصريون تجاه ما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء مشرف، استطاع أن يعيد رسم صورة الكرة المصرية على الساحة الدولية ويمنح الجماهير أملاً كبيرًا في مستقبل أكثر إشراقًا.

وقالت النائبة ميرال جلال الهريدي، في بيان لها، إن إعلان رئاسة الجمهورية استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني، بما تضمّه من لاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، يجسد اهتمام الدولة المصرية بتقدير كل من يحقق إنجازًا باسم الوطن، ويؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية دعم الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة تحقيق النجاحات، باعتبارهم سفراء لمصر في مختلف المحافل الدولية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الأداء الذي قدمه المنتخب خلال منافسات البطولة، والوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال بالنظام الجديد، يمثل محطة فارقة في مسيرة الكرة المصرية، ويؤكد أن العمل الجاد والتخطيط السليم قادران على صناعة الإنجازات، حتى وإن انتهت المشاركة بالخروج من البطولة، لأن الأداء المشرف والروح القتالية كانا محل إشادة من الجميع.

الالتفاف الشعبي الكبير حول المنتخب الوطنى

وأوضحت أن الالتفاف الشعبي الكبير حول المنتخب الوطنى طوال مشواره في كأس العالم، وما صاحبه من دعم رسمي وإعلامي، يعكس حالة من التلاحم الوطني تؤكد أن الرياضة أصبحت إحدى أهم أدوات تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم العمل الجماعي والإصرار على النجاح، فضلًا عن دورها في توحيد المصريين خلف هدف واحد يبعث على الفخر والاعتزاز .