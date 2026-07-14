تشييع جثمان طفل لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة في شبرا الخيمة

شيّع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الطفل الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس أثناء وقوفه أمام "الكولدير" لشرب المياه، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.



وكانت جهات التحقيق قد صرحت بدفن جثمان الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث جرى تشييعه إلى مثواه الأخير.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، بعد فرار قائد السيارة من موقع الواقعة، فيما تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل كان يقف أمام "الكولدير" بيشرب المياه، قبل أن تصدمه سيارة يقودها طالب بسرعة كبيرة ، حيث انحرفت السيارة باتجاه الطفل أثناء وقوفه أمام "الكولدير"، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال، فيما فر قائد السيارة هاربا من موقع الحادث، قبل أن يتمكن الأهالي من التحفظ على السيارة.