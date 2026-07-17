تحديد الراتب ومدة العقد.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع بشكتاش التركي؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما دخل نادي بشكتاش في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تمثل واحدة من أبرز صفقات النادي التركي في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مقربة من إدارة بشكتاش، فإن النادي قدم عرضًا رسميًا لمحمد صلاح يتضمن عقدًا لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وفق شروط مرتبطة بعدد المباريات التي سيشارك فيها اللاعب خلال الموسم الأول.

راتب محمد صلاح الجديد

أوضحت التقارير أن العرض المقدم يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 12 مليون يورو، في محاولة لإقناع قائد المنتخب المصري بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد مسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

كما أن المفاوضات لا تقتصر على الجوانب المالية المتعلقة بالعقد فقط، بل تمتد أيضًا إلى الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة باللاعب.

ويجري الطرفان مناقشات منفصلة بشأن حقوق الصور والاستفادة التجارية من اسم محمد صلاح، إلى جانب آلية توزيع عوائد مبيعات القمصان والمنتجات المرتبطة بالنجم المصري.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه صلاح دراسة العروض المقدمة إليه لتحديد وجهته المقبلة، خاصة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث بات اللاعب محط اهتمام عدد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خبراته الكبيرة وإمكاناته الفنية.

ما مصير صفقة محمد صلاح؟

بحسب الصحفي التركي سيرشان ديكمي، فإن بشكتاش أحرز تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات مع اللاعب، مشيرًا إلى أن محمد صلاح ينظر بإيجابية إلى اهتمام النادي التركي بالتعاقد معه، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أوضح الصحفي دوجان جوندوجدو أن الاتفاق على الجوانب الأساسية للعقد أصبح قريبًا، سواء فيما يتعلق بالراتب أو مدة التعاقد، ما يعزز من فرص إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة إذا استمرت المفاوضات بنفس الوتيرة.

ويأمل مسؤولو بشكتاش في حسم الملف سريعًا، خاصة أن التعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح سيمنح الفريق دفعة فنية وتسويقية كبيرة، كما سيزيد من قوة المنافسة في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فإن المؤشرات القادمة من تركيا تؤكد أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وسط ترقب جماهير بشكتاش لمعرفة ما إذا كان النجم المصري سيختار خوض تجربة جديدة بقميص الفريق الأسود والأبيض في الموسم المقبل.