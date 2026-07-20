من بيليه إلى يامال.. أصغر أبطال كأس العالم الذين كتبوا التاريخ قبل بلوغ العشرين

لم تكن كأس العالم عبر تاريخها مجرد بطولة للنجوم أصحاب الخبرة الطويلة بل كانت دائمًا مسرحًا لاكتشاف مواهب استثنائية ظهرت في أصغر الأعمار ونجحت في ترك بصمتها وسط أكبر نجوم اللعبة.

ففي كل نسخة من المونديال كانت الجماهير تترقب ظهور أسماء جديدة قادرة على تغيير قواعد اللعبة لكن بعض المواهب لم تكتفِ بالتألق فقط بل نجحت في الوصول إلى المجد العالمي والتتويج بكأس العالم وهي لا تزال في مرحلة عمرية يفترض أن تكون بداية مسيرتها.

ومنذ أن ظهر الأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال السويد 1958 وحتى تألق الإسباني الشاب لامين يامال في نسخة 2026 أثبتت كأس العالم أن العمر لم يكن يومًا عائقًا أمام صناعة التاريخ وأن الموهبة الحقيقية تستطيع اختصار سنوات طويلة من الانتظار.

بيليه.. الملك الذي توج بالعالم قبل عامه الثامن عشر

يبقى البرازيلي بيليه صاحب الرقم القياسي كأصغر لاعب يتوج بلقب كأس العالم في التاريخ بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بمونديال السويد 1958 وهو في عمر 17 عامًا و249 يومًا فقط.

لم تكن بداية بيليه في البطولة سهلة إذ غاب عن المباريات الأولى بسبب الإصابة لكنه سرعان ما حصل على فرصته ليحول الأنظار إليه ويثبت أن كرة القدم أمام ميلاد أسطورة جديدة.

وسجل بيليه هدف الفوز أمام ويلز في الدور ربع النهائي قبل أن يقدم واحدة من أعظم المباريات في تاريخ البطولة خلال نصف النهائي عندما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك فرنسا.

وفي المباراة النهائية أمام السويد واصل اللاعب الشاب كتابة المجد بعدما سجل هدفين في فوز البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدفين ليصبح أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم وهو الرقم الذي لا يزال صامدًا حتى الآن.

لم يكن تتويج بيليه مجرد إنجاز عمري بل كان بداية رحلة لاعب أصبح لاحقًا رمزًا عالميًا وواحدًا من أعظم من لمسوا كرة القدم عبر التاريخ.

رونالدو .. بطل العالم قبل أن يصبح ظاهرة كروية

يحتل النجم البرازيلي رونالدو نازاريو المركز الثاني في قائمة أصغر اللاعبين المتوجين بكأس العالم بعدما كان ضمن قائمة منتخب البرازيل المتوج بلقب مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

وكان عمر رونالدو وقتها 17 عامًا و298 يومًا ورغم أنه لم يشارك بشكل أساسي في البطولة فإن وجوده ضمن جيل البرازيل الذهبي منحه أول لقب عالمي في مسيرته.

وبعد سنوات قليلة تحول رونالدو إلى أحد أبرز مهاجمي العالم وقاد البرازيل للتتويج بكأس العالم 2002 بعدما تصدر هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف في واحدة من أعظم النسخ الفردية للاعب في تاريخ المونديال.

بيرجومي وكوتينيو.. مواهب صنعت المجد مبكرًا

لم تقتصر قائمة أصغر أبطال العالم على البرازيل فقط إذ ظهر الإيطالي جوزيبي بيرجومي ضمن أصحاب الإنجازات المبكرة بعدما توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1982 وهو بعمر 18 عامًا و174 يومًا.

وكان بيرجومي أحد عناصر المنتخب الإيطالي الذي نجح في حصد اللقب العالمي بإسبانيا ليصبح واحدًا من أصغر اللاعبين الذين حملوا الكأس الذهبية.

كما شهد مونديال 1962 تتويج البرازيلي كوتينيو باللقب العالمي وهو في عمر 19 عامًا و6 أيام ضمن جيل استثنائي حافظ على اللقب بعد أربع سنوات من تتويج السويد.

لامين يامال.. أحدث اسم في قائمة المراهقين الذهبيين

واصل الإسباني لامين يامال كتابة التاريخ في مونديال 2026 بعدما انضم إلى قائمة أصغر اللاعبين المتوجين بكأس العالم عقب فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية.

يامال الذي توج باللقب وعمره 19 عامًا و7 أيام أصبح خامس أصغر لاعب في تاريخ البطولة يرفع كأس العالم ليؤكد أن الجيل الجديد من المواهب بات قادرًا على الظهور في أكبر المحافل دون انتظار سنوات طويلة.

ويأتي إنجاز يامال امتدادًا لتقاليد إسبانيا في صناعة اللاعبين الشباب حيث أصبح أحد أبرز رموز الجيل الجديد الذي نجح في إعادة المنتخب الإسباني إلى قمة كرة القدم العالمية.