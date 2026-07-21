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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم في قضية وفاة طفل شبرا الخيمة لجلسة 28 يوليو

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

قررت محكمة شبرا الخيمة تأجيل نظر القضية المتهم فيها سائق السيارة المتسبب في وفاة الطفل محمود إلى جلسة 28 يوليو، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية لحين نظرها.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع الطفل محمود بعدما صدمته سيارة أثناء شربه المياه من كولمان مياه أمام معدية عثمان بمنطقة شبرا الخيمة، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.
 

والقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، القبض على المتهم  في واقعة دهس طفل بمدينة شبرا الخيمة، وذلك عقب هروبه من موقع الحادث، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات.
 

وكان الطفل قد لقي مصرعه أثناء شربه المياه من أحد "الكولديرات" بالمنطقة، بعدما صدمته سيارة كان يقودها الطالب بسرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.
وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة، قبل أن تنجح قوات الأمن في ضبط المتهم.
 

وجرى نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، بينما تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية

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