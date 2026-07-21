بسبب الأرض.. إصابة شقيقين خلال مشاجرة بين أبناء عمومة في طما بسوهاج

شهدت قرية عزبة الحما التابعة لمجلس قروي سلامون بمركز طما شمال محافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة؛ أسفرت عن إصابة شقيقين بطلقات نارية، على خلفية خلافات على قطعة أرض زراعية، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة للسيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما، ووجود مصابين بطلقات نارية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، والسيطرة على أطراف المشاجرة، ومنع تجدد الاشتباكات، وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن المشاجرة اندلعت بين أبناء عمومة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتطورت المشادة الكلامية إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة كلًا من:" محمد م. أ. م، 38 عامًا، بطلق ناري في الذراع، وشقيقه الحسيني م. أ. م، 35 عامًا، بطلق ناري في الفخذ الأيسر".

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت المعلومات الأولية أن حالتهما الصحية مستقرة ويخضعان للعلاج والملاحظة الطبية.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لاستكمال التحريات، وسماع أقوال أطراف الواقعة والشهود، للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد مطلقي الأعيرة النارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط جميع المشاركين في الواقعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، خاصة في ظل طبيعة الخلافات العائلية المرتبطة بالنزاعات على الأراضي الزراعية، والتي تتطلب تدخلًا حاسمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الحادث، وبيان المسؤوليات الجنائية لكل من شارك في المشاجرة.