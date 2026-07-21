خالد عبدالغفار : المبادرات الرئاسية غيّرت مفهوم الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية الصحية أحدثت تحولًا كبيرًا في منظومة الرعاية الصحية بمصر، من خلال الانتقال من التعامل مع الأمراض بعد ظهورها إلى التركيز على الوقاية والكشف المبكر وتحسين المؤشرات الصحية للمواطنين.

مراحل حياة المواطن

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن المبادرات الرئاسية أصبحت تغطي مختلف مراحل حياة المواطن، مشيرًا إلى أن 15 مبادرة صحية تمتد خدماتها منذ مرحلة ما قبل الميلاد وحتى مراحل الشيخوخة، بهدف الحفاظ على صحة المواطن والحد من انتشار الأمراض.

محاور الوقاية الصحية

وأشار وزير الصحة إلى أن فحوصات المقبلين على الزواج تمثل أحد أهم محاور الوقاية الصحية، موضحًا أنها أصبحت إلزامية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، بما يساعد على التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

وأكد عبدالغفار أن جميع الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها من خلال المبادرات الرئاسية يتم إدراجها فورًا ضمن خطط العلاج، لضمان سرعة التدخل وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.

وكشف وزير الصحة أن مبادرات الكشف المبكر ساهمت في تحسين عدد من المؤشرات الصحية، موضحًا أن معدلات الإصابة بالأنيميا بين الأطفال انخفضت إلى نحو 8% مقارنة بـ 42% عام 2019، نتيجة جهود الفحص والعلاج المبكر.

وأضاف أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس سي، حيث انخفضت معدلات الإصابة إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تنفيذ حملات واسعة للكشف والعلاج.

وأوضح عبدالغفار أن مبادرات الكشف المبكر عن الأورام ساهمت في تحسين فرص العلاج، مشيرًا إلى أن اكتشاف حالات سرطان الثدي في المراحل المتأخرة انخفض إلى 20% مقابل 70% سابقًا، نتيجة التوسع في برامج الفحص المبكر.

خدمات المبادرات الرئاسية

وأكد وزير الصحة استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بشكل مجاني داخل جميع الوحدات الصحية، مشددًا على أن هذه المبادرات تمثل جزءًا مستمرًا من استراتيجية الدولة للارتقاء بصحة المواطنين.

واختتم عبدالغفار بالإشارة إلى حجم الخدمات التي قدمتها المبادرات الرئاسية منذ إطلاقها، موضحًا أن عدد الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرات المتعددة وصل إلى 278 مليون خدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.