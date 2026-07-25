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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لاماسيا تصنع أمجاد إسبانيا من جديد.. كيف أصبح برشلونة كلمة السر في تتويج "لا روخا" بكأس العالم؟

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
محمود أحمد

لم يكن فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 مجرد إنجاز يضاف إلى خزائن " لا روخا " بل كشف عن ميلاد جيل جديد يعيد إلى الأذهان سنوات الهيمنة التاريخية بين 2008 و2012 مع استمرار برشلونة في لعب الدور الأبرز داخل المنتخب ليس فقط بعدد اللاعبين وإنما بالفلسفة الكروية التي أصبحت عنوانًا لنجاح الكرة الإسبانية.

عادت إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد سنوات من التراجع لكن العودة هذه المرة حملت ملامح مألوفة إذ فرض برشلونة نفسه مجددًا باعتباره العمود الفقري للمنتخب تمامًا كما حدث في العصر الذهبي الذي شهد التتويج بكأس العالم 2010 ولقبي كأس أمم أوروبا.

ولم يقتصر تأثير النادي الكتالوني على الحضور العددي داخل قائمة المنتخب بل امتد إلى طريقة اللعب وهوية الفريق وحتى شخصية اللاعبين الذين قادوا "لا روخا" نحو اللقب العالمي.

برشلونة.. القاسم المشترك في أمجاد إسبانيا

شهد المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم وجود ثمانية لاعبين من برشلونة وهو رقم يعكس حجم التأثير الذي يملكه النادي داخل المنتخب ويعد من أعلى معدلات تمثيل نادٍ واحد في تاريخ المنتخبات المتوجة بالمونديال.

هذا الحضور الكبير لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة سنوات طويلة من الاستثمار في أكاديمية "لاماسيا" التي واصلت إنتاج مواهب قادرة على المنافسة في أعلى المستويات لتصبح المصدر الأول للعناصر الأساسية في المنتخب الإسباني.

لامين يامال يقود الجيل الجديد

يتصدر لامين يامال المشهد باعتباره الوجه الأبرز للجيل الجديد بعدما تحول في سن مبكرة إلى أحد أهم نجوم الكرة العالمية ليقود منتخب بلاده نحو اللقب العالمي إلى جانب زميله باو كوبارسي الذي أصبح بدوره أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا.

ويجمع الثنائي مسار واحد بدأ داخل ملاعب "لاماسيا" قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لبرشلونة ثم يفرض نفسه داخل المنتخب الإسباني ليصبح امتدادًا لجيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس.

كما ضمت تشكيلة المنتخب أسماء أخرى ترتبط ببرشلونة سواء عبر التكوين داخل الأكاديمية أو من خلال تمثيل الفريق الأول وهو ما عزز النفوذ الكتالوني داخل بطل العالم.

لاماسيا.. المصنع الذي لا يتوقف

ورغم النجاح الحالي فإن المؤشرات تؤكد أن تأثير برشلونة مرشح للازدياد خلال السنوات المقبلة في ظل وجود مجموعة جديدة من المواهب التي تقترب من تمثيل المنتخب الأول.

ويبرز من بين هذه الأسماء فيرمين لوبيز الذي حرمته الإصابة من الوجود في كأس العالم إلى جانب مارك برنال الذي يُنظر إليه كأحد أبرز لاعبي الوسط الواعدين إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم مع منتخبات الفئات السنية.

ويؤكد ذلك أن "لاماسيا" لا تكتفي بإنتاج نجوم للفريق الأول بل أصبحت أحد أهم مصادر تجديد دماء المنتخب الإسباني بشكل مستمر.

فلسفة برشلونة أصبحت هوية إسبانيا

لم يعد تأثير برشلونة مرتبطًا بالأسماء فقط بل امتد إلى أسلوب اللعب الذي تتبناه إسبانيا منذ أكثر من عقدين فالفريق يعتمد على الاستحواذ والتمريرات القصيرة والضغط الجماعي وهي المبادئ التي تشكل أساس العمل داخل أكاديمية برشلونة منذ سنوات طويلة.

ويرى كثير من المتابعين أن نجاح المنتخب الإسباني يعود إلى التشابه الكبير بين فلسفة النادي الكتالوني وهوية المنتخب وهو ما يسهل اندماج لاعبي برشلونة داخل "لا روخا" بمجرد انضمامهم.

من "الغضب الإسباني" إلى مدرسة الاستحواذ

قبل مطلع الألفية الجديدة كانت الكرة الإسبانية تعتمد على القوة البدنية واللعب المباشر فيما عُرف وقتها بـ"الغضب الإسباني" لكن التحول الحقيقي بدأ مع المدرب الراحل لويس أراجونيس الذي أعاد صياغة شخصية المنتخب ومنح مفاتيح اللعب لجيل يمتلك مهارات فنية استثنائية بقيادة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا لتولد مدرسة جديدة قامت على السيطرة على الكرة واللعب الجماعي.

هذا المشروع بلغ ذروته بالتتويج بكأس أمم أوروبا 2008 ثم كأس العالم 2010 قبل الحفاظ على لقب اليورو في 2012 وهي الحقبة التي رسخت فلسفة برشلونة كأساس للكرة الإسبانية الحديثة.

لماذا يتراجع تأثير ريال مدريد؟

في المقابل شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا واضحًا في الحضور المدريدي داخل المنتخب الإسباني وللمرة الأولى خلت قائمة المنتخب في كأس العالم من أي لاعب يمثل ريال مدريد وهو أمر يعكس التحول الكبير في خريطة المواهب داخل الكرة الإسبانية.

ولا يرتبط ذلك بغياب اللاعبين المميزين عن النادي الملكي بل يعود في جزء كبير منه إلى طبيعة سياسة التعاقدات واعتماد ريال مدريد خلال السنوات الماضية على استقطاب نجوم عالميين مقابل منح برشلونة فرصًا أكبر للاعبيه الشباب بسبب ظروفه الاقتصادية.

الأزمة المالية صنعت جيلًا استثنائيًا

ربما لم يكن برشلونة ليمنح هذا العدد الكبير من خريجي أكاديمية "لاماسيا" فرصة اللعب مع الفريق الأول لو كان يمتلك القدرة المالية على إبرام صفقات ضخمة كل موسم.

لكن الأزمة الاقتصادية التي مر بها النادي أجبرت الإدارة على الاعتماد على أبناء الأكاديمية وهو القرار الذي تحول مع مرور الوقت إلى أحد أكبر مكاسب برشلونة.

فقد ظهر جيل كامل من اللاعبين الشباب نجح في تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول قبل أن يصبح العمود الفقري للمنتخب الإسباني.

عصر ذهبي جديد يلوح في الأفق

المؤشرات الحالية تؤكد أن الكرة الإسبانية قد تكون على موعد مع حقبة جديدة من السيطرة خاصة مع صغر سن أغلب نجوم المنتخب الحالي.

فالجيل الذي قاد إسبانيا للتتويج بكأس العالم يمتلك فرصة الاستمرار لسنوات طويلة فيما تواصل "لاماسيا" إنتاج مواهب جديدة قادرة على تعويض أي غيابات مستقبلًا.

المنتخب الإسباني كأس العالم 2026 برشلونة الكرة الإسبانية كأس أمم أوروبا لا روخا

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