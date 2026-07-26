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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية كتيبة الأهوال الإرهابية لـ 26 سبتمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 2886 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 26 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بتمويل الإرهاب، ووجه لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وقيام المتهمين بالتواصل عبر صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان كتيبة الأهول لتبادل التكليفات.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 8 متهمين كتيبة الأهوال إرهاب

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