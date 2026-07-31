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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | روسيا تضع مؤسس تيليجرام على قائمة المطلوبين دوليا .. ساعة آبل ووتش تنقذ حياة رجل بعد سقوطه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها  ..
 

أزمة جديدة تهدد بافيل دوروف.. روسيا تضع مؤسس تيليجرام على قائمة المطلوبين دوليا

 

أعلنت السلطات الروسية توجيه اتهامات إلى مؤسس تيليجرام بافيل دوروف، تتعلق بـ"تسهيل أنشطة إرهابية"، زاعمة أن التطبيق الشهير استخدم من قبل جواسيس أوكرانيين لتنظيم هجمات داخل الأراضي الروسية.


لحماية الأطفال على أندرويد.. جوجل توسع أدوات التحقق من العمر عالميا

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق واجهة Play Signal API الخاصة بالتحقق من الفئة العمرية، لتصل إلى جميع أسواق العالم بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين داخل تطبيقات نظام أندرويد.

بفضل هذه الميزة.. ساعة آبل ووتش تنقذ حياة رجل بعد سقوطه

أنقذت ساعة آبل ووتش Apple Watch، حياة رجل من ولاية أوهايو الأمريكية بعدما رصدت سقوطه واتصلت بخدمات الطوارئ تلقائيا، في حادثة تسلط الضوء على أهمية مزايا السلامة المدمجة في الساعة الذكية.

بسيلفي بدل الفلوس.. كيفية الحصول على شارة تحقق مجانية من فيسبوك؟

بدأت شركة ميتا طرح شارة التحقق Facebook Verified المجانية على فيسبوك، التي تتيح للمستخدمين المؤهلين توثيق هوياتهم من خلال تسجيل فيديو سيلفي قصير، دون الحاجة إلى الاشتراك في الخدمة المدفوعة.


هتخسر أكتر من نص تمنها.. تقرير يحذر من شراء هذه الهواتف

حظيت هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة باهتمام واسع، وعلى رأسها Galaxy Z Fold 8، الذي جذب الأنظار بفضل تصميمه ومواصفاته، إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى جانب قد لا يلتفت إليه كثير من المشترين، وهو سرعة تراجع القيمة السوقية لهذه الفئة من الهواتف.

هواتف أغلى في الطريق.. كوالكوم تعلن زيادة أسعار معالجاتها عالميا

تستعد شركة كوالكوم Qualcomm، لرفع أسعار جميع معالجاتها اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تنعكس على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة.


بعد موجة الغلاء.. ميدياتك تستعد لضربة قد تربك حسابات كوالكوم

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة والمعالجات، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ميدياتك قد تمنح شركات الهواتف الذكية فرصة لخفض تكاليف أجهزتها الرائدة، عبر طرح معالجها القادم Dimensity 9600 Pro بسعر يقل بشكل ملحوظ عن منافسه من كوالكوم.

خدمة واتساب المدفوعة تصل حسابك.. كم تبلغ تكلفتها وماذا تقدم؟

 

بدأت شركة ميتا في توسيع نطاق إتاحة النسخة المدفوعة الجديدة من تطبيق واتساب، المعروفة باسم WhatsApp Plus، بعد عدة أشهر من الاختبارات، حيث بدأت الخدمة بالوصول إلى مستخدمين في دول إضافية، مع توقعات بتوفرها لشريحة أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

استنزاف صادم للبطارية.. شكاوى واسعة تضرب Galaxy S25 Ultra وS24 Ultra

من المفترض أن تعمل تحديثات البرامج على تحسين أداء الهواتف وتعزيز أمانها، إلا أنها قد تتسبب أحيانا في مشكلات غير متوقعة. 
 

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