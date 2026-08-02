مذكرة بحثية جديدة تكشف أبرز ترقيات iPhone Air 2

كشف المحلل الاستثماري جيف بو، في مذكرة بحثية جديدة شاركها مع شركة GF Securities، عن أبرز الترقيات المنتظرة في هاتف iPhone Air 2 المقبل من آبل، والمتوقع طرحه خلال الربع الأول من عام 2027، أي قبل نهاية شهر مارس.

معالج A20 Pro بتقنية تصنيع 2 نانومتر

وبحسب المذكرة، سيعمل هاتف iPhone Air 2 بمعالج A20 Pro، وهو المعالج نفسه الذي سيُزوَّد به هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وسيُصنَّع هذا المعالج باستخدام تقنية TSMC بحجم 2 نانومتر.

أشارت المذكرة إلى أن iPhone Air 2 سيأتي بجزيرة ديناميكية (Dynamic Island) أصغر حجمًا مقارنة بالجيل الأول من iPhone Air. كما سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثانية بدقة 48 ميجابيكسل بزاوية فائقة الاتساع (Ultrawide)، لتكمل عمل الكاميرا الرئيسية.

رقاقة N2 للاتصال اللاسلكي ومودم C2 للجيل الخامس

وذكرت المذكرة أن الهاتف الجديد سيُزود برقاقة N2 الخاصة بآبل للاتصال اللاسلكي، والتي يُفترض أن تكون أفضل من رقاقة N1 المستخدمة في iPhone Air الحالي والتي تدعم تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread.

ومن المتوقع أن تعمل رقاقة N2 أيضًا على تحسين موثوقية خاصيتي AirDrop ونقطة الاتصال الشخصية (Personal Hotspot). كما سيستخدم iPhone Air 2 مودم C2 الخاص بآبل للاتصال بشبكات الجيل الخامس، وهو المودم نفسه المتوقع توفره في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في بعض الأسواق.

وبحسب جيف بو، سيحتفظ iPhone Air 2 بشاشة بحجم 6.5 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابيكسل، وذلك بنفس مواصفات الجيل السابق من الهاتف.