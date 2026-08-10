لاعبو الأهلي يرحبون بالصفقات الجديدة على طريقته الخاصة في معسكر إسبانيا |صور

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترحيب بالصفقات الجديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، وذلك قبل انطلاق التدريبات المسائية، تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، استعدادًا للموسم الجديد.

ممر شرفي لصفقات الأهلي الجديدة في إسبانيا

وقام لاعبو الأهلي بعمل ممر شرفي للرباعي الجديد، الجزائري منصف بقرار، والمغربي سفيان بن جديدة، إلى جانب علي محمود وأقطاي عبدالله، القادمين من صفوف نادي إنبي، في أجواء اتسمت بالترحيب والود بين جميع عناصر الفريق.

وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص لاعبي الأهلي على مساندة الوافدين الجدد ومساعدتهم على الانسجام سريعًا مع المجموعة، خاصة مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تشهد استعدادات مكثفة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

ويسعى الجهاز الفني خلال معسكر إسبانيا إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، إلى جانب منح الصفقات الجديدة فرصة للتأقلم مع زملائهم والتعرف على أسلوب العمل داخل الفريق، قبل الدخول في المنافسات الرسمية خلال الموسم المقبل.

عموتة يجهز نجوم الأهلي للموسم الجديد

ويأمل الأهلي في الاستفادة من العناصر الجديدة التي انضمت إلى صفوفه، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المنافسات خلال الموسم الجديد، وفي مقدمتها بطولة الدوري الممتاز، إلى جانب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة معدلات العمل داخل معسكر الأهلي، مع التركيز على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.

وتسعى إدارة الأهلي والجهاز الفني إلى تكوين مجموعة متجانسة من اللاعبين، تجمع بين العناصر الموجودة بالفريق والصفقات الجديدة، بما يساعد الفريق على المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي خلال الموسم الجديد في الدوري المصري.