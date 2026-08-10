الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض عرض كونيا سبور التركي بـ5 ملايين دولار

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي من بيع اللاعب إمام عاشور خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كونيا سبور التركي رفع عرضه المادي إلى 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض”.

عقد إمام عاشور مع الأهلي

يمتد عقد إمام عاشور مع الأهلي لعامين آخرين، بينما تعمل إدارة القلعة الحمراء على تحسين عقده من الناحية المالية، في ظل العروض الخارجية المتزايدة، بهدف تأمين استمراره مع الفريق وإغلاق الباب أمام محاولات ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويعوّل المدير الفني الجديد للأهلي، حسين عموتة، على إمام عاشور باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيلته للموسم المقبل، وهو ما يجعل أي مفاوضات لرحيل اللاعب مرهونة بموقف الإدارة الفنية والمالية للنادي، خاصة مع استمرار الاهتمام الأوروبي بخدماته بعد التألق اللافت الذي قدمه على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن مصدر داخل النادي الأهلي قد كشف عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن أحد رجال الأعمال المعروفين بانتمائه للقلعة الحمراء تقدم بمبادرة لدعم استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.